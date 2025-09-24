Економіка Курс гривні на готівковому ринку стабілізувався відносно долара, але продожує втрачити позиції по відношенню до євро

2025-09-24 10:43

Курс гривні стабілізувався відносно долара в обмінних пунктах, але знизився щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,55 гривень, а курс євро зріс на 15 копійок до 49,05 гривень.

Обмінники купують долар у середньому по 41,00 гривень, а євро – по 48,05 гривень.

На міжбанку американська валюта поки без змін і перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара до гривні четвертий день поспіль до рівня 41,3811 гривень за 1 долар (+0,1309 грн). Офіційний курс євро становить 48,7304 гривень за 1 євро (+0,3089 грн).