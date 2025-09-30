Економіка Курс гривні помітно зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-09-30 11:30

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,90 гривень.

Обмінники купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку американська валюта впала на 10 копійок і перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар купівля-продаж.

В п’ятницю Нацбанк знизив курс долара до гривні до рівня 41,4789 гривень за 1 долар. Офіційний курс євро теж впав і сьогодні становить 48,4059 гривень.

