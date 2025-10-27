Економіка Курс гривні продовжив стріімке зниження відносно долара та євро

2025-10-27 13:32

Курс гривні продовжив зниження відносно долара і євро на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара зріс на 16 копійок і досяг 42,31 гривень, курс євро піднявся на 22 копійки і тепер становить 49,32 гривень.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 41,70 гривні, а євро – по 48,61 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні 13 копійок і перебуває на рівні 41,91-41,94 грн/долар купівля-продаж.

В п'ятницю Нацбанк підвищив курс долара до рівня 41,9969 гривень за 1 долар (+0,0999 грн). Вищим курс був 29 січня – 42,0195 грн/долар.

Офіційний курс євро зріс ще більше і становить 48,7668 гривень за 1 євро (+0,2166 грн).