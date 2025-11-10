Світ У Швеції дрон скинув банки з червоною фарбою на віллу торговельної делегації рашистів

2025-11-10 13:32

У Швеції невідомий дрон пролетів над віллою російської торговельної делегації під Стокгольмом та вилив на неї фарбу й невідому липку речовину. Про повідомляє AP з посиланням на поліцію.

Як зазначив речник Стокгольмської регіональної поліції Ола Остерлінг, ніхто не постраждав, віллу не евакуювали. За його словами, співробітники торговельної делегації рф помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою та невстановленою рідиною, близько 5.30 за місцевим часом.

На місці події слідчі взяли зразки речовини для аналізу та відкрили справу про вандалізм.