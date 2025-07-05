Політика Норвегія посилить протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, перекинувши до Польщі винищувачі F-35

2025-07-05 16:45

Норвегія посилить свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, відправивши винищувачі F-35 до Польщі та аеропорту міста Жешув цієї осені. Про це повідомило норвезьке Міноборони.

Вказано, що місія підтримає захист польського повітряного простору та ключовий логістичний центр для допомоги Україні.

"Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб підтримка України досягла свого місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу", – заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Наголошується, що операцію було ретельно оцінено, щоб забезпечити підтримку національної готовності та безпеки.

Нагадаємо, Норвегія також надасть Україні 550 млн євро на дрони. Це перша масштабна закупівля БпЛА, що здійснюється безпосередньо у іноземних виробників, зазначили в Осло.

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