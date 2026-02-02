Економіка Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном обвалила світові ціни на нафту

2026-02-02 14:45

Ціни на нафту у понеділок, 2 лютого, впали майже на 5% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "демонструє серйозність до перемовин" із Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,30 долара, або 4,8%, до 66,02 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 3,23 долара, або майже на 5%, до 61,98 долара за барель.

Падіння цін на нафту на майже 5% стало найстрімкішим зниженням ціни за одну сесію за останні понад шість місяців.

Зазначається, що контракти на обидві марки нафти різко падають з багатомісячних максимумів, оскільки ризики військового удару США по Ірану зменшилися після останніх коментарів Трампа.

Нагадаємо, 31 січня Трамп заявив, що Іран "демонструє серйозність до перемовин" зі США. Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі заявив, що угоди зі США ще можна досягти, і запобігти збройному протистоянню.

subscriber subscriber

Еще по теме

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непублічні переговори з Дональдом Трампом щодо Гренландії

2026-01-26 12:29

В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю»

2026-01-23 14:39

Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні матиме зустріч з Володимиром Зеленським у Давосі

2026-01-22 12:37

Дональд Трамп прибуде на економічний форум у Давосі із найбільшою делегацією за всю історію

2026-01-21 12:37

Еще новости в разделе "Економіка"

Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном обвалила світові ціни на нафту

2026-02-02 14:45

Україна отримає 85 млн євро в кредит від ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу

2026-01-29 12:32

Світові ціни на золото вперше в історії перевищили позначку у 5000 доларів за унцію

2026-01-27 12:30

Ціни на природний газ в Європі сягнули найвищого рівня за останні місяці та продовжують зростати

2026-01-17 14:40
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном обвалила світові ціни на нафту 2026-02-02 14:45
Україна отримає 85 млн євро в кредит від ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу 2026-01-29 12:32
Світові ціни на золото вперше в історії перевищили позначку у 5000 доларів за унцію 2026-01-27 12:30
Ціни на природний газ в Європі сягнули найвищого рівня за останні місяці та продовжують зростати 2026-01-17 14:40