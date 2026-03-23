Політика Україна отримала від Євросоюзу умови для вступу - три останні принципові питання

2026-03-23 16:45

Україна отримала від Євросоюзу умови для вступу за трьома останніми переговорними кластерами. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм.

"Українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Йдеться про кластери 3 Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток, 4 Зелений порядок денний та стале зʼєднання та 5 Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", – написала вона.

За словами Свириденко, вперше в історії Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС. Раніше, у грудні 2025 року, українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 Основи процесу вступу до ЄС, 2 Внутрішній ринок та 6 Зовнішні відносини.

Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС, –зазначила прем’єр-міністр.

Вона запевнила, що уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС.