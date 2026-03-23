Спорт Ювентус запропонував новий контракт головному тренеру Лучано Спаллетті

2026-03-23 13:29

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті отримає новий контракт, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Згідно з інформацією видання, клуб з Турина готовий запропонувати італійському фахівцеві угоду ще на один рік з можливістю продовження.

Очікується, що наставник повинен дати відповідь до початку квітня. Сам договір буде підписано миттєво.

Нагадаємо, що Спаллетті розпочав виконання обов'язків у Ювентусі в жовтні 2025 року. Наразі команда з Турина займає п'яту позицію, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на одне очко.