Мир Южная Корея начала задерживать грузовые суда, следующие из КНДР на россию и обратно

2024-06-21 11:32

Южная Корея задержала грузовое судно неподалеку от Корейского пролива. Причиной этого стало подозрение в нарушении санкций Совбеза ООН против Северной Кореи. Об этом сообщает информагентство Yonhap.



Задержанное 2900-тонное судно под иностранным флагом, перевозившее уголь и железную руду с десятью членами экипажа, направлялось из россии в направлении Китая, вероятно, через Северную Корею.



Судно сейчас стоит на якоре в Пусане на юго-восточном побережье страны.



Резолюция ООН №2397, принятая в 2017 году, позволяет Южной Корее задерживать, проверять и арестовывать любое судно в ее территориальных водах, подозреваемое в запрещенной деятельности с КНДР.





