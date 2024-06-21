Мир Южная Корея начала задерживать грузовые суда, следующие из КНДР на россию и обратно

2024-06-21 11:32

Южная Корея задержала грузовое судно неподалеку от Корейского пролива. Причиной этого стало подозрение в нарушении санкций Совбеза ООН против Северной Кореи. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Задержанное 2900-тонное судно под иностранным флагом, перевозившее уголь и железную руду с десятью членами экипажа, направлялось из россии в направлении Китая, вероятно, через Северную Корею.

Судно сейчас стоит на якоре в Пусане на юго-восточном побережье страны.

Резолюция ООН №2397, принятая в 2017 году, позволяет Южной Корее задерживать, проверять и арестовывать любое судно в ее территориальных водах, подозреваемое в запрещенной деятельности с КНДР.


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путин прилетел в КНДР: СМИ раскрыли последствия такой "дружбы" 2024-06-19 18:26
Покушение на казахского оппозиционного журналиста в Киеве - есть реакция президента Казахстана 2024-06-19 13:34