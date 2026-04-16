Гривня зросла відносно долара, але помітно впала відносно євро - КУРС ВАЛЮТ

2026-04-16 09:31

Курс гривні трохи зріс відносно долара, але помітно впав відносно євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Так, середній курс продажу долара впав на 5 копійок – до 43,60 гривні. Курс продажу євро підскочив на 25 копійок до рівня 51,40 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 43,50 гривні (без змін), а євро – по 50,90 гривні (+28 копійок).

Тим часом на міжбанку американська валюта піднялась на 2 копійки і перебуває на рівні 43,47-43,50 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У вівторок Нацбанк підняв офіційний курс долара на 6 копійок – до 43,49 гривень. Курс євро зріс на 57 копійок – до 51,32 гривень. Це новий історичний рекорд.

Раніше стало відомо, що минулого тижня обсяг продажу валюти на міжбанку впав до 765 млн доларів – це мінімальний показник з середини лютого.

В Нацбанку вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.