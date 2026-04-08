Гривня стабілізувалась відносно долара та євро - офіційний та реальний КУРС ВАЛЮТ

2026-04-08 14:35

Курс гривні стабільний відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 43,60 гривні. Курс продажу євро теж без змін – 50,65 гривні, свідчать дані порталу Minfin.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 43,45 гривні (-4 копійки), а євро – по 50,40 гривні (-5 копійок).

Тим часом на міжбанку американська валюта просіла на 2 копійки і перебуває на рівні 43,45-43,48 грн/долар купівля-продаж.

У вівторок Нацбанк знизив офіційний курс долара на 9 копійок – до 43,49 гривень. Курс євро впав на 5 копійок – до 50,27 гривень.

Нагадаємо, в Нацбанку вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.