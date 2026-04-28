Економіка Ціни на нафту зросли через тривалу невизначеність у мирних переговорах між США та Іраном

2026-04-28 12:32

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% на тлі застою мирних переговорів між США та Іраном і обмежених поставок через Ормузьку протоку, що зберігає напруження на світовому ринку, повідомляє The Times of Israel.

Ф’ючерси на нафту Brent підскочили на $1,35 (1,3%) - до $106,68 за барель. Американська WTI подорожчала на 95 центів (1%) - до $95,35 за барель.

Минулого тижня Brent і WTI зросли майже на 17% і 13% відповідно - це найбільше тижневе підвищення з початку війни.

Перспективи відновлення мирних переговорів погіршилися після того, як президент США Дональд Трамп скасував запланований візит своїх представників Стівa Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабада.

Аналітики зазначають, що напруженість також посилюють заяви глави Білого дому щодо контролю над Ормузькою протокою та заклики відкривати вогонь по іранських суднах, котрі встановлюють міни.

Раніше Трамп заявив, що в Ірана залишилося близько трьох днів до того моменту, як нафтова інфраструктура країни "вибухне".