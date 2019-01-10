Политика Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло

2019-01-10 17:00 384

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Первый шаг на пути к победе сделан. Документы для регистрации кандидатом в президенты представлены в полном объеме", - написал Куприй.

Нардеп отметил, что в течение пяти дней ЦИК должен принять решение о его регистрации, а затем он откроет избирательный фонд и зарегистрирует представителей в окружных избирательных комиссиях.

Он добавил, что за его спиной нет олигархов и он уверен, что сможет победить благодаря народной поддержке, поэтому попросил всех желающих присоединиться к его избирательной кампании на общественных началах.

Также Куприй отметил, что будет признателен за любую финансовую поддержку.

Нардеп был избран в Верховную Раду на выборах в 2014 году по 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался от партии "Блок Петра Порошенко".

В марте 2015 года Куприй заявил о выходе из фракции БПП, объяснив это несогласием с политикой президента Петра Порошенко.