Еще один нардеп замахнулся на президентское кресло

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Первый шаг на пути к победе сделан. Документы для регистрации кандидатом в президенты представлены в полном объеме", - написал Куприй.
Нардеп отметил, что в течение пяти дней ЦИК должен принять решение о его регистрации, а затем он откроет избирательный фонд и зарегистрирует представителей в окружных избирательных комиссиях.
Он добавил, что за его спиной нет олигархов и он уверен, что сможет победить благодаря народной поддержке, поэтому попросил всех желающих присоединиться к его избирательной кампании на общественных началах.
Также Куприй отметил, что будет признателен за любую финансовую поддержку.
Нардеп был избран в Верховную Раду на выборах в 2014 году по 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался от партии "Блок Петра Порошенко".
В марте 2015 года Куприй заявил о выходе из фракции БПП, объяснив это несогласием с политикой президента Петра Порошенко.