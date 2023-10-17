Жизнь TikTok удалил 500 тысяч видео и блокировал трансляции, связанные с войной в Израиле

2023-10-17 15:37

Китайская соцсеть TikTok удалила 500 тысяч видео и остановила восемь тысяч прямых трансляций, связанных с палестино-израильским конфликтом, в рамках усилий по борьбе с дезинформацией.

Как в заявлении руководства платформы отмечается, что с целью предотвращения использования функций TikTok для разжигания ненависти временно введены дополнительные ограничения на участие в программе LIVE "с учетом повышенного риска безопасности в контексте текущей ситуации с заложниками".

Сервис также объявил о наборе дополнительных модераторов со знанием арабского и иврита для проверки контента, связанного с ближневосточными событиями.

Напомним, на фоне событий в Израиле и секторе Газа Еврокомиссия призвала владельца платформы X (Twitter) Илона Маска бороться с распространением дезинформации.