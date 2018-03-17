Тайное поздравление Тимошенко с победой Путина стало явным Влад Золотарь

2018-03-20 10:42 342880

По данным источников, из главного офиса партии Тимошенко на Туровской просочилась совершенно неожиданная для широких масс, в том числе и ее сторонников, информация о том, что «газовая принцесса 90-х» поздравила с победой нового-старого президента России. Да-да, того самого ВВП, с той самой победой, которую официальный Киев по множеству очевидных причин призывает не признавать.

Заметно поубавившая свой пыл в телеэфирах и явно сделавшая ставку на продвижение свой «скромной» персоны в Соцсетях, Юлия Тимошенко не перестает удивлять. Пока некие политологи сулят ей всяческие победы на всех будущих выборах (в Facebook практически ежедневно вбрасываются всевозможные рейтинги, исследования, соцопросы, в которых первое место и по всем пунктам получает, конечно же, Вона), сама Юлия Владимировна похоже налаживает связи со своими давними «друзями» и «газовыми партнерами».

Разве не понимает ЮВТ, что в нынешних условиях войны на Донбассе и аннексии Крымского полуострова это практически сравнимо с госизменой? Не думаю. Опытный стратег Тимошенко все четко осознает и просчитывает.

Потому поздравляла Путина она не лично и даже не по телефону, а через третьих лиц. По данным источников, посредником в данном случае выступил еще один влиятельный персонаж времен Кучмы-Лазаренко, по совместительству кум несменного российского «царя-самодержавца» Виктор Медведчук.

В стратегическом плане понять такой шаг очень сильно рассчитывающей на главный кабинет на Банковой Тимошенко несложно. Всякое ведь бывает, вдруг, как это было во времена газовой войны 2008-2009 гг, ей снова придется лететь на поклон в Кремль, скидку на газ выпрашивать.

Но, как ни крути, а во время войны уже реальной, гибридной, кровопролитной, такой «прогиб» уже не только не позволителен, но и позорен, и даже преступен.

К слову, после вполне предсказуемой победы Путина в выборах президента Путина, поздравления ему сразу же прислали только лидеры нескольких постсоветских стран - Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, а также диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Поздравила Боливия, непризнанная Абхазия. А вот со стороны США и стран ЕС реакции не было. Более того, Франция, Германия, Польша, Словакия и Норвегия официально заявили об отказе признать выборы Путина в оккупированном Крыму.

Вероятно, Юлия Владимировна об этом в виду своей политагитационной занятости не слышала, а про войну на Донбассе и захваченный еще в 2014-м году Крым просто позабыла. В таком случае теоретическая победа Тимошенко неминуемо закончится так же, как и победа Януковича на выборах 2004 года. Закончится одним только поздравлением Путина…