Мир Google смог с помощью легальной схемы уйти от уплаты налогов на 19 млрд долларов

2018-01-05 15:14 550

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату, американская транснациональная корпорация Google за год перевела 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских Островах.

Очевидно, это сделано, чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты многомиллиардных налогов. По данным агентства, чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли Google использует две схемы, получившие неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".

В частности, через ирландскую "дочку" корпорация переводит свои доходы на счет фирмы-"почтового ящика" в Нидерландах. Оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

Ранее сообщалось, что Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал журналистское расследование Paradise Papers на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Журналисты обнаружили в раскрытых документах фамилии десяти украинцев, имеющих офшорные счета на "райских островах". В частности, в нем на основании утечки документов утверждалось, что у президента Украины был открыт офшор на Британских Виргинских островах с целью минимизации уплаты налогов его фирмы Roshen.

В ответ на постоянно появляющуюся информацию о выводе денежных средств в налоговые гавани министры финансов стран-членов ЕС во время встречи в Брюсселе в декабре 2017 года одобрили черный список из 17-ти стран-офшоров.