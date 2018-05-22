Детали Международник Волошин: путь к миру это взаимные уступки и отказ от мести

2018-05-22 19:34 1178

Который год как в Украине, так и за ее пределами ведутся дискуссии о том, как вернуть в страну мир. Не нужно быть аналитиком, чтобы понимать, что простая военная операция по сути ничего не решит. Она способна вернуть территорию, но не разумы людей.

Впрочем, учитывая ужасы Иловайского котла и многих других кровопролитных эпизодов необъявленной, но все же войны на Донбассе, найдутся и люди, которые отнюдь не обрадуется формальной победе и уж точно не станут брататься с теми, кто еще недавно смотрел на них в оптический прицел винтовки. Очевидно, что мир в наши дни это нечто более сложное, нежели просто победа. Пусть даже полная, яркая, красиво показанная по телевизору и принятая обществом.

В наш век гибридных войн, политических баталий, терроризма и геополитических интересов этот вопрос встает наиболее остро.

Примером тому может послужить непростой и также прописанный кровью нескольких поколений опыт Балканских стран. Напомним, они бушевали в этом регионе еще в начала прошлого века (1912-1913 годы) и носили освободительный характер. Сербия, Черногория, Греция и Болгария добивались свободы от Османской империи.

Ценой почти четверти миллиона человеческих жизней страны увеличили свои территории и добыли независимость. Как помним, впоследствии их мир ждали не менее горькие испытания. Речь идет о Югославии, которая распалась только в начале девяностых.

Топор войны был закопан, но, как говорится, осадочек остался. И еще на долгие годы был ложкой дегтя в бочке балканского мира.

О непростом опыте стран бывшей Югославии и их долгой дороге к миру бывшие балканские политики и эксперты говорили на 18 мая на международной конференции "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов". Мероприятие состоялось в Загребе по инициативе Вадима Новинского.

Как сообщил в своем блоге Олег Волошин, политолог-международник, бывший директор информационного департамента МИД Украины, основной посыл, озвученный на конференции, заключался в том, что практически в каждой из моделей разрешения конфликтов в бывшей Югославии есть успехи и есть провалы.

К примеру, Хорватии удалось выйти из крутого пике только при содействии миротворцев ООН и международной переходной администрации.

Так или иначе, добиться мира намного проще, чем развести на руинах цветущий сад стабильности и мощной экономики. Это не просто сделать даже странам, ставшим членами Европейского союза, вступившими в НАТО.Собрав бывших противников за одним столом, Вадим Новинский помог и им поговорить о неразрешенных противоречиях, которые есть и по сей день. При этом любопытным фактом стало то, что все стороны даже при разных подходах и с разными точками зрения, принимают концепцию общего будущего. Возможно, именно в этом и кроется Балканский рецепт мира. Понимая это, они всячески стремятся погасить те единичные очаги непонимания, которые время от времени тлеют на почве многолетних раздоров. Это позволило отстраниться от взаимной ненависти, мягко перейти к доверию и сотрудничеству.

И украинским политикам сегодня не стоит игнорировать этот урок. В противном случае Донбасс рискует повторить печальную судьбу Приднестровья. А вся страна в целом на десятилетия может забыть о стабильности, членстве в Европейском союзе и т.п.

Безусловно, стремиться к миру нужно, но увы, опыт Балканских стран ясно показал, что единой модели прекращения войны и тем более восстановления «сгоревших мостов», как реальных, так и ментальных, просто нет. Украинцам придется искать новый формат, разрабатывать новую, подходящую именно для наших реалий и обстоятельств, стратегию мира, которая станет не простой формальностью, а принесет мир в перспективе.

Важный итог для Украины в том, что нет универсальной модели прекращения войны и тем более нет рецепта перехода к стабильности и мирной жизни. Но в основе любых проектов и решений должны изначально быть заложены взаимные уступки, отказ от мести, поле для маневра, вовлечение недавних врагов в совместную экономическую деятельность, позволяющую "перековать мечи на орала".