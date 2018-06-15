Детали Скандал у Відні: Анатолій Гриценко засвітився у проросійському центрі

2018-06-15 15:28 4983

Журналісти спіймали колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка за проведенням майстер-класу у віденському «Міжнародному центрі досліджень відносин Росія – ЄС».

Вказаний центр добре відомий своєю проросійською діяльністю, тому політик намагався всіляко приховати свою участь.

Гриценко дуже нервував через витік інформації. І не дивно, адже на Батьківщині він грає роль «порядного військового» і «чесного патріота». А участь в заходах проросійського осередку негативно позначилася б на політичному іміджі кандидата в президенти України.

Екс-міністр вирішив ґрунтовно підійти до цього питання і засекретити своє перебування на заході.  Він навіть висунув вимоги не проводити фото- і відео- зйомку. А після івенту відмовився від запланованої вечері – швиденько викликав таксі і поїхав у готель «Амбасадор». Від гріха подалі, як то кажуть.

Однак, як полковник не старався, повністю замести сліди йому не вдалося. В мережі з’явилися фото з лекції для проросійських діячів. Інформація про Гриценка розміщена і на сайті самого «Міжнародного центру досліджень відносин Росія - ЄС».

Там зазначається, що український політик провів «майстер-клас» на тему «Конфлікт в Україні: історія без кінця». Зокрема, Гриценко озвучував австрійським експертам свої сценарії щодо звільнення Донбасу. При цьому, виступав він у статусі «кандидата у Президенти України» і навіть взяв на себе сміливість заявити, що Україна «ніколи не дотримувалася Мінських угод». Такі заяви сподобалися проросійській публіці. На це і була зроблена ставка полковника.

До речі, на офіційній фейсбук-сторінці Гриценка також не було жодних повідомлень про "Центр досліджень відносин Росія - ЄС". Лише наступного дня після заходу, аби хоч якось себе підстрахувати на випадок викриття зрадливого вчинку, лідер «Громадянської позиції»  зробив загальний запис: «Під час спілкування з європейцями протягом двох днів піднімав питання про їх сприяння у звільненні Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та інших громадян України».

А тепер постає питання, якщо політик так переймався долею українських політв’язнів і домагався їх звільнення, навіщо це так приховувати. Адже всі ми знаємо, як Анатолій Гриценко полюбляє себе пропіарити за рахунок когось. А тут така можливість. Чи може справжні цілі подорожі екс-міністра не такі благородні?! Виникає питання, а чи не здає так званий полковник запасу проросійській публіці військові таємниці України? Людина, яка була міністром оборони і має військовий досвід, може багато чого знати і розповісти. А людина, яка жадібна до влади і прагне будь-яким чином стати лідером країни, здатна на ще більше. Тим паче, якщо надходять пропозиції щодо допомоги в реалізації політичних амбіцій. 

Згадаймо, що відбувалось в Україні, коли Гриценко керував Міністерством оборони. Здається, тоді він доклав усіх зусиль, аби ослабити нашу державу.  Було розпродано за безцінь найбільшу кількість техніки та зброї. Полковник навіть дібрався до системи, яка фактично забезпечувала безпеку повітряного простору країни. В результаті українська армія стала неоснащеною і технічно не готовою відбивати агресію противника. А кому це вигідно? Відповідь очевидна.

Ще одним цікавим фактом в біографії політика є його поведінка під час української Революції Гідності.  Коли відбувалися жорстокі зачистки Майдану, викрадення і катування активістів, Гриценко нишком поїхав кататися на лижах. Свою «активну позицію» у той нелегкий для країни час він вирішив відстоювати на сторінках фейсбуку.

Такі дії лідера «Громадянської позиції»  наштовхують на думку щодо його тісних дружніх зв’язків з українським ворогом.      

До речі, на проросійському «майстер-класі» Гриценко не зміг втриматися і похвалився своїми особистими контактами з вищим керівництвом Росії. Однак, з ким саме, на сайті «Міжнародного центру досліджень відносин Росія – ЄС» не зазначається.

Наразі стає зрозумілим, який саме курс візьме Анатолій Степанович, якщо дійсно стане президентом України. Виступ у проросійському центрі є яскравим доказом особистої позиції екс-міністра, яку він поки старанно приховує.

Наостанок, майстер-класі Гриценко проводив якраз напередодні візиту до Відня Володимира Путіна. Совпадєніє?

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