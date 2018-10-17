Зачем президенту понадобилась тайная реформа адвокатуры Игорь Шевырев

2018-10-29 09:19 2430

6 сентября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Законопроект, который был определен президентом как первоочередный, готовился кулуарно, втайне и от адвокатского сообщества, и вообще без предварительной широкой дискуссии среди юристов. На момент регистрации в парламенте текст законопроекта вообще был неизвестен.

Хотя реформа адвокатуры – это вопрос свободного развития не только адвокатов.

Согласно ст. 59 Конституции, на адвокатуру возлагается обязанность по обеспечению права граждан на предоставление юридической помощи. От того, насколько эффективно организована работа адвокатура и какие для этого созданы законодательные условия, зависит уровень защиты прав и свобод гражданина в обществе.

Кроме того, от того, насколько эффективна организована адвокатура зависит качество работы судебной системы. Два года назад в Украине была проведена судебная реформа, в результате которой было сделано несколько реальных шагов к становлению суда, независимого от политического влияния и построенного на европейских принципах осуществления судопроизводства.

Однако, сейчас предлагаемая президентом реформа адвокатуры фактически перечеркивает предыдущую работу, проведенную в рамках судебной реформы.

Независимый суд – это только официальная декларация, если не обеспечены условия для состязательности процесса. В свою очередь, гарантом судебной состязательности является независимая адвокатура.

Предлагаемая президентом реформа адвокатуры не только перечеркивает проведенную судебную реформу, но и разрушает независимую адвокатуру, которая за предыдущие годы в Украине уже создана.

Зачем президенту вдруг понадобилась реформа адвокатуры?

Об этом заслуживает внимание остановиться подробнее.

Реформа ради реформы – это все равно, как президенту «для галочки». То есть, нет никакого смысла в реформировании ради реформирования.

Ключевым критерием реформы должна быть эффективность.

Реформа должна не только решить существующие проблемы, но и улучшить функционирование адвокатуры, главное – должна дать положительный результат. Уровень защиты прав и свобод граждан должен быть повышен, по результатам реальной (а не мнимой) реформы адвокатуры.

Отдельный вопрос, насколько достижение этого результата зависит непосредственно от адвокатуры?

Адвокат в своей юридической практике действует ровно в том правовом поле, которое создано в стране. И пользуется тем инструментарием, который ему предоставлен действующим законодательством. Так что, уровень защиты прав и свобод гражданина зависит не только от мастерства адвокатов, но прежде всего, от принимаемых парламентом законов, а также от процессуальных порядков как защитить нарушенное право. Ну и конечно же, от того, есть ли в стране независимый суд, какой уровень правовой культуры, а также как решения суда исполняются.

Если государство предоставит адвокату больше свободы, а также реальные гарантии деятельности – от этого все только выиграют. Не только адвокаты, их клиенты, но и государство, а также все общество.

Если же наоборот, объем гарантий адвокатской деятельности сократить, и вообще ограничить адвокатам свободу и независимость…В принципе, тоже не велика проблема!

За многие годы реформ в Украине адвокаты научились выкручиваться в разных обстоятельствах. Но все-таки…

Какой смысл в реформе, которая ухудшает положение, в сравнении с дореформенным?

Если реформировать адвокатуру только для того, чтобы изменить нынешнюю систему, то, прежде всего, нужно определить, что конкретно необходимо изменить, улучшить в действующей системе.

В Украине независимая адвокатура не только создана, но уже как шесть лет успешно функционирует. За шесть лет принципиальных замечаний к работе адвокатов ни у кого не возникало и не возникает – адвокатура вообще никому не мешает. В том числе, не мешает политикам. Украинская адвокатура развивается независимо от политики. Как результат, ни разу не оказывалась в центре политических скандалов. И вообще: адвокаты часто оказывают правовую помощь многим политикам. Адвокаты в обществе пользуются наибольшим доверием. Люди, стараясь защитить свои права, чаще всего обращаются именно к адвокатам. И между прочим, адвокаты зачастую оказанное доверие оправдывают.

Отсюда вопрос: кого на этом почти идиллическом фоне всеобщего доверия не устраивает нынешняя независимая система адвокатуры (если отбросить надуманные личные или политические амбиции)?

И это только половина вопроса.

Вопрос не только в том, зачем вдруг власти захотелось реформировать адвокатуру, а в том – как конкретно это предлагается сделать?

Отдельно стоит подчеркнуть и ту настойчивость, с которой власть пытается продвинуть свой вариант реформы адвокатуры. Не прошло и одного года, а от Администрации Президента уже подан третий соответствующий законопроект. Но все три эти законопроекта между собой практически ни в чем не отличаются. Президентский законопроект полностью раскритикован адвокатским сообществом. Не имеет также ни одного положительного отклика со стороны профильных юридических институций. И еще в феврале представители Совета Европы делали официальные заключения о недопустимости подобных вариантов реформирования.

Отсюда еще один вопрос: к чему подобная настойчивость?

И зачем проталкивать реформу, против которой объединено все украинское и европейское юридическое сообщество (например, НААУ, а также Совет Европы, Венецианская комиссия, ПАСЕ, практика Европейского суда по правам человека)?

В общем, как видим, у инициированной президентом реформы адвокатуры вопросов возникает много. Но главное: зачем реформа адвокатуре, которая ничего не меняет к лучшему, но только всех против этой реформы объединяет?

Что составляет суть реформы №9055?

Во-первых, №9055 полностью разрушает действующую систему украинской адвокатуры. Речь не только о том, что система независимой адвокатуры создана, но и уже шесть лет как успешно функционирует.

Во-вторых, №9055 полностью разрушает адвокатуру именно как единую систему. Один из ключевых пунктов реформы – т.н. «федерализация» адвокатуры. С одной стороны, разрушается система, созданная на основе Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) и функционирующего Единого реестра украинских адвокатов. А с другой стороны, в каждой из украинских областей будут созданы собственные «региональные палаты» со своими внутренними реестрами. На практике подобная «федерализация» ничего, кроме хаоса и деоорганизации, не несет.

В-третьих, №9055 полностью разрушает адвокатуру как независимую и самоуправляемую структуру. В том числе, нивелируя те достижения, которые были реализованы в украинской адвокатуре за предыдущие годы. Речь сейчас о действующей системе адвокатского самоуправления, созданной на основе НААУ и которой Украина может гордиться.

С одной стороны, посягательство на независимость и самоуправление адвокатов фактически нивелирует статус адвокатской профессии, превращая ее в некий «придаток» к правоохранительной системе. А с другой стороны, без независимой адвокатуры проблематичны какие-либо успехи в судебной реформе. Не будет состязательности в судебном процессе. Судебный процесс превратится в декорацию, работающую под дирижерство прокурора. Гражданину будет сложно защитить свои интересы в таком судебном процессе, не пойдя на ту или иную «сделку» со следствием.

В-четвертых, №9055 сокращает гарантии адвокатской деятельности. Даже тот «куцый» список гарантий, которые сейчас предоставлены адвокатам. Например, можно точно поставить «крест» на адвокатской тактике. Проект №9055 устанавливает ответственность за «злоупотребление процессуальными правами сторон». При том, что в законопроекте нет четкого определения, в чем конкретно заключается такое «злоупотребление» и в чем на практике «злоупотребление» отличается от адвокатской тактики.

В то же время, проект №9055 предоставляет широкую свободу прокурорам и следователям в их процессуальных действиях против адвокатов. Например, уже сейчас в украинской практике часто адвокатов ассоциируют с их клиентами. Как результат, участившиеся обыски в адвокатских офисах, а также изъятие «в интересах следствия» конфиденциальной информации, которая составляет адвокатскую тайну. Несмотря на то, что это является одним из вопиющих нарушений европейских принципов. Например, в практике Евросуда есть несколько прецедентов, которые осуждают подобную правоохранительную практику.

Тем временем, проект №9055 упрощает процедуру привлечения адвокатов к уголовной ответственности.

В-пятых, проект №9055 усложняет доступ в адвокатскую профессию. Понятно, что с конкретными прагматичными расчетами. Прежде всего, это создает искусственные коррупционные составляющие на пути к сдаче адвокатских экзаменов. С одной стороны, это негативно повлияет на становление адвокатского сообщества. И опять же: очередное отступление от тех достижений, которые были сделаны в предыдущие годы. Адвокатам удалось сформировать единое сообщество, очиститься от тех, кто или случайно попал в адвокатуру, или же номинально числился в ее рядах, не осуществляя реальной судебной практики. А с другой стороны, создание искусственных барьеров может закрыть тем, для которых адвокатура – это как призвание.

Есть также важный аспект, который затрагивает интересы адвокатского сообщества.

Проект №9055 перечеркивает право гражданина на свободный выбор адвоката. Хотя это право закреплено в Конституции Украины. Но следователь или прокурор, если №9055 будет принят, получат возможность навязывать тех адвокатов, которые лояльны следствию.

В-шестых, есть мнение, №9055 пытается поставить адвокатуру «под контроль» президента. Но это наивное мнение, основывающееся на поверхностных представлениях о том, как работает система адвокатуры.

Адвокат – представитель свободной профессии, который всегда имеет право свободно высказывать собственное мнение. Собственно говоря, это составляет специфику адвокатской профессии. Не всем нравятся те, кто свободно и при любых обстоятельствах имеет возможности (способности) свободно высказывать собственное мнение. Но это обычная нормальная практика для любого демократического общества, где каждому гражданину должно быть гарантировано право свободно высказывать свое мнение.

Не нужно пытаться взять под контроль разные мнения. Обязанность демократической власти – создать условия, при которой есть свобода для разных мнений. И тем более, не нужно пытаться взять под госконтроль адвокатов. Это даже бессмысленно…Сколько адвокатов – столько и мнений!

Если не нравится один адвокат – выбери другого адвоката. Всегда найдутся адвокаты лояльные, так же как и нелояльные.

…В общем, президентский законопроект №9055 не соответствует ни действующим международным стандартам адвокатской практики, ни даже демократическим процедурам продвигаемой украинской судебной реформы и разрушает сложившуюся систему независимой украинской адвокатуры (в том числе, нивелирует достижения предыдущих лет. Например, систему адвокатского самоуправления), создает многочисленные коррупционные риски и вообще противоречит логике европейского развития Украины.

Тем временем, реформа адвокатуры нужна.

Однако, в любом случае, любые изменения в законодательство, гарантирующее адвокатскую деятельность, должны обеспечивать приближение к европейским стандартам и улучшать положение, в сравнении с существующим. Основной приоритет здесь должен быть в укреплении гарантий адвокатской деятельности и усилении защиты прав адвокатов. Тем более, что это вопрос не только профессионального адвокатского развития, но и защиты прав и свобод украинских граждан.

Оптимальный вариант, чтобы выйти из нынешнего искусственно созданного политического скандала – проект №9055 должен быть направлен в Венецианскую комиссию для надлежащей профессиональной юридической оценки.

Национальная ассоциация адвокатов Украины, которая объединяет профессиональное адвокатское сообщество, подготовила альтернативный законопроект, который основывается на предложениях, которые представлены всеми адвокатскими сообществами Украины.

Реформу адвокатуры нужно вывести из политики и направить в профессиональное юридическое русло. Реформа адвокатуры должна осуществляться при непосредственном участии адвокатов, а также с учетом передового европейского опыта.

Ну и основополагающий критерий: реформа адвокатуры – не ради одной реформы или просто адвокатуры, а в интересах усиления правовой защиты украинского общества.