Форум Шелкового пути: переход от количества к качеству Игорь Шевырев

2019-05-04 09:55 1080

25-27 апреля в Пекине состоялся Второй форум инициативы «Один Пояс, Один Путь» (One Belt, One Road, OBOR).

За два года, со времени проведения Первого форума BRF, увеличилось число участников и вырос уровень представительства (особенно, увеличилось представительство Европы), есть также позитивная динамика по всем экономическим показателям, но сейчас основной мессидж – переход от количества к повышению качества.

Председатель Китая Си Цзиньпин в своем программном выступлении во время форума призвал к чистоте инвестпроектов, противодействию коррупции, а также построить открытую и ориентированную на рынок, систему финансирования и инвестиций проектов Нового Шелкового пути.

Пятилетка Нового Шелкового пути. Официально стратегическая инициатива «Один Пояс, Один Путь», позволяющая Китаю не только возродить исторический Великий Шелковый путь, но и нарастить влияние на международной арене, берет старт с октября 2013 года.

К настоящему времени в рамках Нового Шелкового пути вовлечены 126 стран и 29 международных организаций, с которыми Китай заключил 170 соглашений.

Совокупный объем товарооборота Китая со странами вдоль Пояса Шелкового пути превысил 6 триллионов, при средней динамике за пять лет +4% в год.

Совокупный объем прямых иностранных инвестиций, задекларированных в проекты OBOR, составляет $90 триллионов, при средней динамике +5,2% в год.

Совокупная стоимость коммерческих контрактов, заключенных в рамках OBOR, уже составляет $600 миллиардов, при средней динамике 11,9% в год.

Пекин подписал валютные свопы с 20 странами, а клиринговые соглашения – с 7 странами.

Электронная коммерция является одним из основных направлений сотрудничества, обеспечивает безналичные расчеты Китая уже с 17 странами.

Железнодорожный транспортный коридор в рамках Нового Шелкового пути уже соединил по суше крупнейшие китайские мегаполисы с 50 городами в 15 странах. Не только с городами Европы, но и со странами в Африке и на Ближнем Востоке. К настоящему времени в рамках Нового Шелкового пути по новым высокоскоростным железнодорожным линиям прошло более 14 тысяч рейсов контейнеровозов.

Новый Шелковый путь непосредственно уже создал более 300 тысяч новых рабочих мест.

Новый Шелковый путь направлен на реализацию несколько стратегических задач: во-первых, развитие свободной торговли; во-вторых, модернизация и инфраструктурное развитие; в-третьих, свободный переток капиталов и инвестиций и в-четвертых, обеспечить свободу передвижения и коммуникаций между людьми (туризм, связь, коммуникации, сотрудничество в сфере культуры и науки).

Если говорить о сотрудничестве в сфере экономики, то основными приоритетами являются энергетика, транспорт, инфраструктура, связь и коммуникации, а также АПК. Но было бы ошибочно ограничивать Новый Шелковый путь сугубо интересами экономики.

«Один Пояс, Один Путь» для Китая имеет значение гораздо больше, чем интересы в экономике, уважение к национальной истории, а также один из ключевых элементов внешнеполитической стратегии.

В Китае под возрождаемый Новый Шелковый путь выстроена целая философия.

Кроме того, с 2017 года тезисы «Один Пояс, Один Путь» получили закрепление в китайской народной Конституции.

Путь между двумя форумами. Для проведения 2-го Пекинского форума BRF Китаю понадобилось всего два года.

Позитивная динамика наблюдается по всем основным показателям.

Во-первых, увеличилось число участников. На Втором Пекинском форуме официально были представлены 37 государств (президенты, главы правительств, министры). То есть на 8 лидеров больше, если сравнивать с Первым Пекинским форумом.

Отметим, за два года существенно выросло представительство Европы.

Несомненно главным достижением следует назвать присоединение Италии к инициативе «Один Пояс, Один Путь». Это единственная страна из «Группы 7», которая официально присоединилась к китайской инициативе. (Прим: если не брать во внимание Великобританию, которая принимает участие в капитале «шелкового» Азиатского банка инфраструктурных инвестиций).

Австрия, Швейцария и Сингапур – формально не присоединились к OBOR, но заключили формальные соглашения «о рыночном сотрудничестве». Соответствующие документы были подписаны в рамках состоявшегося Второго Пекинского форума.

На отдельной ступени международной поддержки еще одна группа стран: Япония, Франция, Канада, Испания, Нидерланды, Бельгия и Австралия, которые задекларировали поддержку развития инфраструктурных проектов OBOR в развитых и развивающихся странах.

Отметим не только расширение международной поддержки, но и интерес вчерашних оппонентов, а также конкурентов. В том числе, Японии и Австралии, которые развивают собственный конкурентный проект по развитию «инфраструктуры качества». Новая Зеландия, которую представлял министр иностранных дел, после скандала вокруг бойкота Huawei тоже прилагает усилия помириться с Китаем. (Прим: интерес Японии к китайским инициативам и Пекинскому форуму обусловлен ситуативной международной конъюнктурой и американо-китайскими «торговыми войнами». Нечто подобное можно сказать и об интересах Австралии и Канады).

Среди наиболее почетных гостей (и главных иностранных действующих лиц) также Генсек ООН Антониу Гуттериш, глава МВФ Кристин Лаггард, глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд, а также премьеры Австрии, Малайзии, Сингапура и Пакистана (Курц, Махатхир, Ли Сян Лун и Имран Хан соответственно).

Во-вторых, увеличились объемы инвестиций. По результатам 2-го Пекинского форума, подписано $64 миллиардов инвестиций.

Для сравнения: в 2017 году в Фонд Шелкового пути Китай вложил $14,8 миллиардов. Сюда же отдельной «строкой» можно добавить совокупные кредиты китайских коммерческих банков на 380 миллиардов юаней.

В-третьих, за два года есть конкретные примеры крупных проектов.

Накануне саммита Малайзии и Китаю удалось перезапустить железнодорожный проект East Coast Rail Link (ECRL) https://izvestia.kiev.ua/item/show/116272, являющийся ведущим проектом OBOR для региона Юго-Восточной Азии.

Премьер Малайзии Мохаммед Махатхир, показав свое искусство договариваться с Китаем, стал одним из главных героев состоявшегося пекинского форума. Махатхир, перезапустив ECRL, дал новые импульсы всей китайской стратегической инициативе.

Индонезия, являющаяся ключевым субъектом Морского Шелкового пути, еще один пример динамичного инфраструктурного развития, где в центре внимания железнодорожный проект «Джакарта-Бандунг» (в рамках которого ведется строительство более 30 отдельных объектов).

К тому же, Индонезия также показывает хорошую динамику в сфере телекоммуникаций, став производителем №2 смартфонов Huawei.

Уверенная победа действующего индонезийского президента Джоко Видодо на президентских выборах, состоявшихся аккурат за неделю до пекинского форума, гарантировала стабильность китайских проектов в будущем.

В целом, в Пекине могут быть спокойны за ситуацию в Юго-Восточной Азии. Та динамика, которую показывают отдельные страны АСЕАН в рамках строительства Нового Шелкового пути, может быть примером. К тому же, ситуация наиболее спокойная и устойчивая, способствующая продуктивному сотрудничеству. Вся десятка лидеров стран АСЕАН была полностью представлена на состоявшемся Пекинском форуме.

Есть также в Пекине позитивные ожидания от перспектив сотрудничества с Европой.

Но важно также сказать и о проблемах, а значит, и о новых задачах (в том числе, для решения имеющихся проблем).

Наиболее проблемными являются регионы Южной и Центральной Азии, где с одной стороны, в странах проблемная экономическая ситуация, а с другой стороны – растущие вызовы, с точки зрения безопасности.

Число дипломатических бойкотов Пекинского форума за два года сведено к минимуму.

США, которые традиционно критически относятся к китайским инициативам, два года назад отправляли номинальную делегацию в Пекин. На этот раз США предпочли Пекинский форум проигнорировать. Учитывая реалии продолжающейся «торговой войны» и затянувшегося «торгового перемирия».

Индия тоже последовательно воздерживается от проектов Нового Шелкового пути. К тому же, в Индии сейчас активно проходит общегосударственные парламентские выборы, охватив более 800 миллионов избирателей.

Гораздо более заметным стало отсутствие на пекинском форуме Турции.

Особенно, на фоне того как в предыдущие годы турецкий лидер Эрдоган активно заигрывал в Китае. Но сейчас по мере активизации своей национальной политики в Центральной Азии Турция стала часто вступать в конкуренцию с Китаем, а главным раздражителем в отношениях выступил «уйгурский вопрос».

Нужно также учитывать основной международный контекст, на фоне которого был проведен Пекинский форум Шелкового пути. Прежде всего, «торговую войну» между США и Китаем в обстановке затянувшегося «торгового перемирия».

С одной стороны, Китай собрал в Пекине на форуме собрал всех своих друзей, продемонстрировав уровень своей международной поддержки. Но с другой стороны, «торговая война» (а также жесткий протекционизм прагматичного Трампа) тоже отчасти способствовала увеличению числа гостей пекинского форума. Например, для одних стран – ситуативно совпали интересы с китайскими, для других – вопросы тактики, есть также и те, кому «торговая война» тоже ударила по их интересам.

В Пекине во время форума о «торговой войне» напрямую практически не говорили. Но фактор «торговой войны» несомненно присутствовал во многих дискуссиях.

В Пекине в основном, говорили о дальнейших перспективах Нового Шелкового пути.

Задачи Шелкового пути. За пять лет (в том числе, за два года после первого пекинского форума) инициатива «Один Пояс, Один Путь» достигла многих успехов и поднялась на новый уровень. Но при всех достижениях есть и проблемы, риски, растущие вызовы.

Во-первых, число инвестпроектов постоянно увеличивается, увеличиваются также абсолютные цифры (товарооборота, инвестиций). Но важно не только количество проектов, но прежде всего, качество. Председатель Китая Си Цзиньпин в своем программном выступлении во время форума призвал участников стратегической инициативы сосредотачивать внимание на повышении качества инвестпроектов.

Во-вторых, председатель Китая также призывает противодействовать любым формам коррупции в процессе строительства Нового Шелкового пути. О том, как коррупция может создать проблемы в процессе сотрудничества, можно было хорошо увидеть, например, в Малайзии, где едва не был остановлен крупнейший стратегический инфраструктурный проект.

В-третьих, Европа в свою очередь, акцентирует внимание на большей прозрачности, а также равноправии и открытости (в развитии европейско-китайских отношений). «Если европейские компании почувствуют открытость и прозрачность, мы откроем новые возможности к бОльшей торговле и сотрудничеству с Китаем», - пообещал еврокомиссар Марош Шефкович, по результатам переговоров во время форума в Пекине.

«Наши торговые отношения уже вышли на такой уровень и стали настолько важными, что побуждают ЕС очень внимательно относиться не только к текущим отношениям, но и на перспективу сотрудничества с Китаем», - подчеркнул Шефкович.

В Китае все мессиджи Европы были услышаны.

Председатель Китая Си Цзиньпин поставил задачу: построить открытую и ориентированную на рынок систему финансирования инвестпроектов.

Еще одна стратегическая задача на перспективу, сформулированная Си Цзиньпином – среди инвестпроектов приоритет будет отдаваться в пользу тех, кто соответствует стандартам экологии и «зеленым технологиям».

К слову, мессидж США тоже был принят во внимание. Например, Си Цзиньпин поставил также задачу больше внимания уделять вопросам защиты права интеллектуальной собственности. Особенно, это важно в условиях растущей digital-экономики.

В-четвертых, растут геополитические риски и вызовы. Например, «торговая война» замедлила развитие глобальной экономики, отяготив ее дополнительными рисками. Если говорить о растущих политических вызовах, то следует учитывать и линию геополитического разлома, который проходит по территории Центральной и Южной Азии. (Прим: одним из фронтов противостояния становится также бурно развивающаяся Африка).

Пояс молодых развивающихся демократий вдоль всего континента между Европой и Азией представляет стратегическую ценность, имеет также много экономических возможностей, но и на данный момент является одним из наиболее проблемных. С одной стороны, есть много текущих проблем развития, при остром дефиците стабильности. Но с другой стороны, при всем многообразии проблем большие риски – это еще скрытые возможности. Одной из таких возможностей является Украина.

Украина (где сейчас проходит переходный предвыборный период) представляет ценность не только для всего евроатлантического сообщества, но и могла бы выполнять одну из ведущих ролей по всему Пути и вдоль всего Пояса.

В-пятых, в Пекин на крупнейший китайский стратегический форум съехалось много друзей. Как видим, всего за два года число китайских друзей (партнеров) увеличилось. Динамика позитивная, но как видим, есть также проблемы и вызовы. Кроме того, важно также учитывать конкурирующие стратегии. США и их союзники по-прежнему сохраняют за собой ответное слово.

США свое слово скажут, тактически выждав продолжительную паузу.

Вместо послесловия. В Шангри-Ла, в известном сингапурском отеле, в нынешнем году будет официально презентована новая стратегия для Индо-Тихоокеанского региона (Free and Open Indo-Pacific Strategy, FOIP).

В нынешнем году в конце мая.

Традиционно в Шангри-Ла крупнейшая конференция по безопасности в Азии проходит в начале апреля. Но в нынешнем году конференцию сделали завершающим аккордом весны.