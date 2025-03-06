Вершки и корешки: как Штаты решили делить Украину  Янина Соколовская

2025-03-06 10:33 555

 

А тем временем отношения США с россией омерзительно теплеют. И сегодня рф назначила посла в Америку - директора департамента Северной Атлантики Александра Дарчиева. Нота с его агреманом готова. То есть Штаты согласились на возобновление работы посольства, закрытого с начало войны. 

Теперь москва радуется "последовательности выполнения Вашингтоном эр-риядских договоренностей".  

 

То есть пока Европа бьется в коматозе, выискивая способ финансирования обороны Украины, Штаты разводят Зе на дивные заявления, обвиняют Украину в "неуважении к американскому народу" и по этому поводу блокирают поставки военной помощи. 

 

При этом США с россией спокойно решают, как будут делить Украину. Выбирают, кому вершки, а кому - корешки в виде полезных ископаемых, которые Трамп теперь именует попросту "минералами"(т е нужны ему уже не только редкоземельные).  

 

И у меня ощущение, что все эти договоренности пишутся на обороте Будапештского меморандума - без всяких гарантий сохранения Украины и ее целостности. Потому Штаты так смело и решительно заявляют, что прекратили передавать Украине оповещения о ракетных угрозах, не дают данных для нацелевания Хаймарсов и отключают Старлинки. Количество гибнущих из-за этого украинцев "шерифов" не волнует. 

 

А россия, заранее принявшая идиотский закон о приоритете местного законодательства над международным, теперь на основании этого требует, чтоб ей отдали еще и всю Запорожскую и Днепровскую области - потому что так записано в ее конституции. 

 

Борцом в этой ситуации оказался только Макрон. Он собирает лидеров ЕС - ради противодействия Трампу. Он обещает Евросоюзу французский "ядереый зонтик". Он организует саммит глав Генштабов Евросоюза для подготовки входа в Украину европейских войск. 

А все остальные жуют унылую ливерную колбасу и посматривают в сторону россии. Германия, например, обговаривает перспективы восстановления взорванных линий Северного потока. 

 

И в принципе Америка с россией становятся близннцами-сестрами. Как говаривал Трамп в первом своем президентстве, путин - убийца, а кто из нас не убийца? 

 

Сравните: Трамп решил достроить стену с Мексикой - россия ввела для граждан запрет приема иностранных звонков. Вашингтон зачистил надписи Black lifes matter возле Белого дома - москва вводит новые, жестко-жестокие экзамены для мигрантов (прежде всего - для детей мигрантов). Трамп решил упразднить Министерство образования - путин так модернизировал историческое образование, что россия произошла от динозавров, создавших русь, а Киевской руси, оказывается, не было. 

 

Как нам выжить среди этой безумной "любви" - тяжелейший вопрос. Трамп сыграл так, что украинские власти начали буквально выклянчивать в него право отдать наши недра (а соответственно - и земли) без гарантий получить что-либо взамен, зато с безусловной гарантией многое потерять. 

 

При этом Штаты через Маска не стесняясь обещают Зеленскому тихое и мирное житие в теплых странах. США четко говорят, что работать с Зе не станут и ждут нового лидера Украины. Им абсолютно все равно, что к этому моменту останется от Украины - лишь бы действовать не как Байден.

 

Кому хорошо и воплне выживаемо в этой истории - это Китаю. Он - единственное супергосударство, незатронутое Третьей мировой. Он - поставщик запчастей войны. 

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