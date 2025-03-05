Какой идиот переименовал кофе «Американо» или инструкция для диванных псевдопатриотов Алексей Курпас

2025-03-05 09:12 370

Тут у нас пошла однако тенденция, диванные патриоты решили отменять все американское из-за того, что президента обидели. Обида оказалась на столько велика, что в немилость попал даже кофе «Американо» и теперь его называют кто «Эвропиано», а кто и «Британиано». Так а чего тогда останавливаться? Может копнуть в глубь истории и разобраться сразу со всеми обидчиками?

С россией сразу понятно все – Чехов нам гадил в борщ, Пушкин вообще шовинист, а Толстой еще и с косой ходил аки смерть.

Идем к другим соседям. Ну и что, что поляки нам помогают, они от нас что то начинают очень многого хотеть. В частности нас еще волынской трагедией носом тыкают, требуют что то признать, а что то запретить. По ходу пора на них обидеться и начать им мстить. Для начала переименовать польский гриб в, например, в украинский гриб. А чего уж размениваться на мелочи! Или танец полька, что за несправедливость? Давайте его переименуем в тернополька – и от названия не далеко ушли и Тернополю приятно.

Кто там нас еще ущемляет? Венгры? Вот есть слива венгерка, так она достойна быть закарпаткой! А что, нормальное название.

Не останавливаемся! Немцы нам явно только плохого всю жизнь желают, то Ленина подкинут, то Гитлера, давайте бороться со всем немецким. Предлагаю начать с гамбургера и назвать одессбургером, конечно в котлете будет значительно меньше мяса, может не быть сыра, а сам бутерброд может быть надкушен, но он будет наш! Химический элемент германий лучше переименовать в монакианий, там все равно наших больше и все патриотичные.

Кто там еще в очереди нас обидеть? Французы? Мы уже давно их багет считаем фареским (эти фиг обидят). Голландцы еще не высказались? На всякий случай их сыр переименуем в бельгийский, а как запасной вариант оставим датский. Финны еще на нашей стороне сегодня? А если вдруг? Пусть сауна уже сразу будет норвежской, ну уж точно не шведской, там тоже не все однозначно.

Ну вроде бы инструкция для диванных псевдопатриотов готова. Самое интересное, что в трудный для страны момент никто из них не пошел свою страну защищать, а просто нагадил в соцсетях из своего уютного гнездышка, возможно даже из одной из «ненавистных» стран, где морщится, но получает бесплатное жилье и пособие…