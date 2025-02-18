Мюнхенский посыл Алексей Курпас

2025-02-18 09:25 185

В Мюнхене, где прям перед самой конференцией по безопасности произошел теракт, прошла международная конференция по БЕЗОПАСНОСТИ! С одной стороны как бы что нам от их отмывания денег через всякие конференции, если б не одно но, вернее Зе…

 Наш президент примчал на столь авторитетный форум, чтобы переговорить с будущими гарантами безопасности Украины, но разошёлся очередным словесным расстройством.

Сначала он решил постебаться над мэра Киева Виталием Кличко и обозвать его плохим спикером, хотя тот представлял ту же Украину и говорил о необходимости единения страны.

А потом президент завел речь про выборы в Украине, где порекомендовал всем тем, кто не согласен с "вибори не на часі» менять гражданство.

 Все бы ничего в этой речи, но сменить гражданство практически нереально, хотя нашлись бы те, кто не отказался это сделать. Да и официальные пограничные пункты сейчас могут пропустить их в лучшем случае «с сопровождением на покровское направление».

 То есть озвучивший этот посыл вполне осознает, что все несогласные в лучшем случае уехать на фронт и перестать мутить воду.

 Ну а чтобы ни у кого не возникало желания попытаться ставить под сомнение решения Офиса президента "слуги" направо и налево выдают санкции, под которые попадают все те, кто неугоден. И будь ты хоть олигарх преклонных годов,  если ты не действуешь, как Пинчук или Ахметов, то ты - под санкциями.

Потому - иди и меняй гражданство…

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