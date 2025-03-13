Туск строит новую Европу в помощь Украине Янина Соколовская

2025-03-13 09:07 592

Польский премьер Туск внезапно выходит на позиции общеевропейского лидера. Вот его вчерашнее заявление, ставшее пинком для вялой ливерной европейской колбасы: "500 млн. европейцев умоляют 300 млн.американцев о защите от 140 млн. россиян, которые более трех лет не могут победить 40 млн. украинцев".

После диких фортелей Трампа и бессильных заявлений ЕС "украинцы, сами миритесь с Америкой", Туск претендует на лидера новой, активной Европы, определяющей мировые процессы и теснящей на этом поле США.

Для Туска это важно по нескольким причинам:

Во-первых, в Польше скоро президентские выборы, симпатии страны расколоты практически пополам между умеренными-сторонниками Туска и националистами-приверженцами Дуды.

В такой ситуации страна летит в экономической коллапс, и это уже замечают граждане, в т ч по резко растущим ценам.

Потому задача Туска - за счет собственного авторитета, в том числе общеевропейского, провести в президенты своего кандидата - нынешнего мэра Варшавы. И таким образом избавиться от опасного дуализма власти.

Причина вторая, не менее опасная - приближение войны к польской границе. И пока Польша готовится милитарно, Туск намерен воспрепятствовать войне политически. А именно - консолидировать ЕС В НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ БЛОК, который, не выправшивая подачки у США и НАТО, сможет защитить себя, профинансировать борьбу Украины и затормозить продвижение Третьей мировой.

И хотя многие европейцы не развивали свои армии и надеялись на НАТО, ситуация вполне поправима и задача Туска - выполнима.

Для Украина это - хорошая новость. Консолидация Европы ради самоспасения и помощи Украине не будет стоить Киеву так дорого, как сомнительная дружба со Штатами.

НАТО же, и это очевидно, превращается из военно-политического в просто политический блок, от которого и Украине, и ЕС толку мало.

На этом Туск и будет играть, выстраивая свое новое лидерство и оборонную консолидацию Европы.