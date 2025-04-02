От «Плана победы» к «Плану побега» Алексей Курпас

2025-04-02 09:04 444

Я уже не мало прожил и многое понимаю, но до сих пор не могу понять, что у нас происходит с планами в стране. Можно конечно по разному относиться к коммунистам, но у них был один план – «Пятилетку за три года». План, как показала жизнь, был мягко говоря притянутый за уши и выполнимый только путем занижения возможностей или увеличением смежных затрат, но он был. И он худо-бедно реализовывался! А что сейчас у нас? Что происходит с планами?

Ситуация в нашей стране мне напоминает австралийский мультфильм «80 дней вокруг света» где в каждой серии мистер Фикс спрашивал сам у себя есть ли у него план. У нас тут тоже что не день то план. Причем в этом плане почему то каждый раз новые участники, как любят шутить директора «понабирали по объявлениям». Для тех, кто подзабыл, хочу напомнить, что начинали мы с гордого «Плана победы». Но там что то пошло не так, нам как всегда кто то чего то не дал, танки задержали, самолеты зажали, снаряды не купили, мы всех обвинили и «План победы» трансформировался в «Мирный план». Ух как все на него слетелись, начали обсуждать и поддерживать и даже создали параллельный «План восстановления», но что тоопять пошло не так, кто то включил свет и все мирные восстановители разбежались по своим углам.

И вот на этом фоне в США выборы выиграл Трамп и на горизонте замаячил «План перемирия» который почему товсе больше начал напоминать «План капитуляции», хоть и без сдачи всей страны, но с такими кабальными условиями, что одни нас выдоят до капельки, потом кинут и вторые нас заберут голыми руками, тем более что даже в речах заокеанских «друзей» тема поставок нам оружия звучит не иначе, как «украинцы будут воевать голыми руками». Для тех, кто вдруг не в курсе, у врага танков, самолетов и артиллерии достаточно, что бы дать нам по этим голым рукам, увы. Но если мы не согласны на этот план, что вполне логично, то что же нам делать? Помнится сержант Билко из одноименного фильма, говорил в ситуации, когда он загнан в угол, что у него есть пАЛн, и его люди понимали, что плана то у него и нет. И если исходить из этих тенденций, то из всех планов сейчас самый актуальный тот, который был в притче про три конверта, причем готовить эти конверты надо уже прямо сейчас.