Что сейчас известно о "мирных договорняках" Янина Соколовская

2025-03-14 10:45 296

Собирала эти пункты по массе открытых пабликов по принципу "кто где проговорился". Картина получается унылая - как я и предполагала.

1. песков рассказал, что путин "провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии". Как мы помним, на встречу с ним летал Зеленский, когда в Джидде шли "переговоры о мирном кидалове Украины". То есть ПЕРЕГОВОРЩИК НЕ ТРАМП, А ПРИНЦ.

2. Стали известны российские "мирные" хотелки. Они очевидно неприемлемы для Украины.

Первая -"Вошедшие в состав рф территории по конституции являются ее регионами". То есть они хотят забрать Запорожскую и Херсонскую область, не дойдя ни до Запорожья, ни до Херсона. Думаю, показательным украинским ответом станет само название второго города.

Хотелка номер два: "Все санкции против россии незаконны и должны быть отменены". При этом Трамп намекал о возможном их смягчении, а его окружение - о перспективе снятия части санкций. О том, чтоб снять все, речь на Западе вообще не шла.

Еще одно требование - невступление Украины в НАТО - тоже озвучивается, но вяло. Особенно после того, как Трамп заявил, что Украину в НАТО сейчас не ждут и защищать блок намерен только страны с максимальными "донатами".

3. ЕС понимает, что мира ждать не стоит, и готовит масштабный проект возрождения военной промышленности (сообщает Politico). Он нацелен на поддержку Украины и сдерживание рф на фоне стремления США свести к минимуму свою роль в обеспечении европейской безопасности, -заявляет издание.

4. Трамп предлагает европейцам кнут, заявив, что считает невозможным нападение рф на союзников США. Иными словами - кто не со Штатами, тех скормят россии. А США видят себя устойчивой криминальной крышей.

5. В то же время путин обещает европейцам "пряник": "В случае договоренностей рф и США по энергетике, Европа сможет получать дешевый российский газ". То есть - продайте подитическую волю - и избавитесь от навязанного Штатами дорогого сжиженного газа.

6. На это тут же отвечает глава Минфина США Скотт Бессент: администрация Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении рф, если это будет нужно для успеха переговоров по мирному урегулированию.

Иными словами - россиянцы, не мешайте коммерции.

7. И тут с внезапным откровением выкатывается Лукашенко, явно приглашенный в кремль для озвучки переговорных тезисов. Колобок-Лукашенко, перекатывающийся то к нашим, то к вашим, напевает: "Украинцы, скорее всего, не согласятся на перемирие". При этом в голосе Лукашенко на всякий случай звучат и гордость, и предубеждение.

Из всего сказанного склеиваем картину - мира не будет, ждать его в ближайшее время не приходится. Но на сдачу недр и, соответсивенно, земель мы (за нас) уже согласились.

Как говаривал Черчилль, до образа которого так пытались дотянуть Зе, мы получаем "и войну, и позор".

Осталось понять, как в этой обильной куче найти надежду.

На картинке: так ШИ видит будущие мирные переговоры. И раз увидел он их в пещере на фоне опустевшей земли, значит амбициозные чмо (зачеркнуто) мачо довоевались.