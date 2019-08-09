Всіх оцінять по ділам Валерий Чалий

2019-08-30 07:16 621

 

Зараз - хвиля захоплення новими призначеннями. У Верховній Раді, в Уряді. І я побажаю всім успіхів. Адже їх успіх - це успіх країни. Але хочу нагадати відомий факт - наступний крок з вершини - це спуск. І всіх будуть оцінювати за їх справами, за результатами. РЕАЛЬНИМИ, а не заявленими. Але сходження до вершин має починатися з подяки тим, хто на цьому історичному етапі вже пройшов свою частину шляху. Хочу щиро подякувати тим, з ким разом йшли під гору всі ці особливі для України п’ять років. В умовах війни, в умовах емоційного і фізичного виснаження. І нашим воїнам на передовій, з якими досі тримаємо міцний зв‘язок, і нашим волонтерам в Україні і в США, і тим, з ким боронили на майданах демократичне і суверенне майбутнє нашої країни. Успіх на американському напрямі - це наш спільний успіх. Це успіх більше 300 делегацій, роботу яких супроводжували дипломати Посольства України в США. Це успіх і Президента, і урядовців, і народних депутатів, і представників регіонів України, і представників громадянського суспільства, лідерів Церков, українського бізнесу, яскравих представників нашої культури, спорту, мистецтва і last but not least - представників медіа, які правдиво висвітлювали взаємовідносини стратегічних партнерів - України та США. Щиро дякую вам всім за спільну і натхненну роботу! Не тегаю кожного свідомо, бо нас дійсно БАГАТО. Це не вимірюється відсотками. Ви - СИЛА. Сила особистостей, яка об‘єднана спільною візією розбудови демократичної, суверенної, сильної, гідної, успішної України. І ми разом - переможемо! Слава Україні! Героям - слава!

Источник фб

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