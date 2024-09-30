Потужный провал Алексей Курпас

2024-09-30 10:54 296

Зачем вообще Зеленский со свитой ездил в США, тратил государственные деньги? Чтобы вляпаться в очередной скандал? Или чтобы подтвердить лично тезис, что его план победы – фикция?

Когда представители Зеленского вели переговоры с представителями Трампа о встрече с американской стороны впервые прозвучало «а в плане победы есть что то про выезд на шашлычки?» И это было не на уровне подколоть, а подчеркнутый упрек во вранье. Причем это вранье теперь звучит на всех встречах и разделяется лишь на для «внутреннего рынка» и для «внешнего рынка». У Трампа четко потребовали, не смейте заявлять даже для украинцев, о том, что у вас есть поддержка от нашего кандидата. Скоро наш президент вернется и посмотрим, как он выполнит наставление будущего президента США.

Что же происходит реально? Во-первых, как мы уже видим ни о каких 60 миллиардах долларов для Украины речь не идет. И это факт. До конца правления Байдена мы не получим и десятой части этих денег. Во-вторых, оба кандидата в президенты США говорят с нашим президентом, как с действующим, который подпишет определенные соглашения с Россией, но не как с будущим, который будет отвечать за возврат долгов и обеспечивать восстановление Украины. Правда стоит отметить, что в США по прежнему и не знают на кого сделают ставку на следующих выборах. В-третьих, и это уже про возможное продолжение войны, в США обе партии не видят смысла в предоставлении дальнобойного оружия не из за красных линий России, а по причине простой дороговизны техники и боеприпасов, а также ограниченности таких ресурсов у НАТО. С учетом таких раскладов на поле боя нам ничего не светит даже если будет мобилизовано все население страны. США и партнеры с самого начала войны дают нам всего ровно столько, что бы мы с треском не проиграли, а иногда и с опозданием, что бы наши лидеры умерили свой пыл и амбиции, а так же аппетиты в воровстве.

Выводы простые, в мир нас втолкнут и точно не наших условиях, а вот на каких – это понемногу просачивается в иностранные СМИ. Нам остается только следить за тем, что происходит.