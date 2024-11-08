Победа Трампа: Мирный план или глобальная сделка Янина Соколовская

2024-11-08 10:06 259

Как интересно! Трамп, лавров и путин вчера поназаявляли много всякого, показавшего не только наличие постоянного диалога между москвой и республиканцами.

Эти заявления подсветили, как россия бьет копытом, чтоб восстановить отношения с США. Она готова "быстро ехать", а "запрягала"все это время. Иначе откуда бы взяться кандидатурам послов, которых страны намерены направить не одна другой, а друг другу.

И во вчерашнем 4-часовом камлании на Валдае все сказанное путиным показывает, что диалогу россии с новой американской администрацией - быть. Для начала - о полном восстановлении дипотношений, затем - о заморозке войны, далее - о возрождении экономических связей.

При этом на Валдае путин признал, что россия потеряла контроль над Европой и отдала его США. И что восстановление отношений с Америкой позволит россии вернуть пан-европейское влияние - хотя бы частично.

То есть готовится глобальная сделка, в которой россия теперь угрожает не сближением с Китаем, а сотрудничеством с Северной Кореей (!) и расширением БРИКС. А кто помнит обмен любезностями Трампа-1 и Кима, тот поймет, почему именно о КНДР заговорил путин.

Эти угрозы для повторно великой Америки слабоваты. Зато перспективы нового выхода на огромный российский рынок интересны. И бизнесмен Трамп это, конечно же, просчитал.

Что с этого нам?

Из хорошего:

Республиканцы намерены до иннаугурации Трампа выдать Украине все то, что осталось от ранее выделенных $6 млрд. То есть оптово придут и деньги, и оружие, и даже издали покажут F-16.

Поляки снова напомнили о необходимости их перевооружения, то есть новое придет к ним, а не вполне новое, но адекватное - к нам.

Из плохого:

Трамп не забыл, что заявления украинской администрации стоили ему двух попыток свержения путем импичмента (он стал рекордсменом среди президентов США). И это отношение республиканцы проецируют на всю Украину, называя "токсичной темой".

У Трампа нет сентиментов к Киеву, потому принуждение к переговорам на Стамбульских условиях - реальная перспектива. И принуждать будут не россию, а нас.

Знающий об этом лавров не зря вчера заявил о "перспективе прекращения конфликта политико-дипломатическим путем на основании реальной ситуации". А Вашингтон вдруг сообщил, что поддержит решение Зеленского о переговорах - давая понять, что это решение принято.

Также вчера появилась "утечка", что Трамп готов одобрить условие россии "мир в обмен на невступление Украины в НАТО".

То есть, это прямая дорога к утрате части украинских территорий. И не к миру, а к заморозке. Потому что только членство в НАТО может худо-бедно гарантировать Украине мир. Все остальные слова - не дороже Будапештского меморандума

На этом фоне в Украине скорее всего состоятся выборы - и президентские, и парламентские. Обновленный Трамп с большой вероятностью затребует аналогичных обновлений от Зеленского. А учитывая, что 9 млн украинцев - беженцы за рубежом и не на консульском учете; и понимая, сколько людей сейчас на фронте, фальсификации на этих выборах будут страшные. И с демократией они будут иметь очень мало общего.

То есть то, за что боролись поколения украинцев (единая, неделимая, от Сяна до Дона) будет нивелировано заморозки ради.

Правда, если б победила Харрис, результат для нас был бы примерно тем же.