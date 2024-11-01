Власть и тысяча поводов Алексей Курпас

2024-11-01 09:52 222

В стране не хватает денег для военных, по этому надо увеличить военный сбор в более чем три раза, чтобы выплатить бойцам нашим бойцам зарплату. Общество нормально это восприняло, потому что обеспечение фронта – приоритет. Теперь, в результате обновленного налога, с каждых 10 000 гривен зарплаты мы отдаем государству дополнительно 350 гривен в месяц, или 1050 гривен в квартал, или 4200 гривен в год. Как говорится никто не против, все только за.

Но тут неожиданно новый поворот, у государства оказывается есть «лишних» 30 миллиардов гривен, которые «завалялись» где-то в закромах минфина и которые можно потратить. Но вот вопрос, почему эти 30 миллиардов решили выдать оставшимся в Украине жителям? Сначала у них отбирают МИНИМУМ 4 тысячи в год, что бы потом вернуть 1 тысячу в виде подачки? Где логика? Это уже попахивает прямым подкупом будущих избирателей, особенно после «неподтвержденных» заявлений некоторых депутатов про выборы в ближайшие 6-9 месяцев. А ведь «Вовина тысяча» это не такие уж большие деньги. Для тех, кто ходит в магазины это и так понятно, но попробую перерисовать эту сумму в другой формат…

Начну с самого простого – с РЭБов. Мы тут всем миром собираем РЭБы, которые работают в нужных форматах на авто и знаем, что такое удовольствие стоит до 150 тысяч гривен. С помощь элементарного деления в столбик или встроенного в телефон калькулятора мы получаем 200 тысяч РЭБов, которые покроют потребности наших бригад, включая ВСЮ автомобильную и боевую технику на ЛБС, а значит почти стопроцентное сохранение такой важной для украинских войск боевых единиц. Так почему вместо сохранения техники кто то наверху решил раздать деньги «избирателям»?

Усложняем ситуацию. А почему мы не помогаем внутренним переселенцам? Нет, ну как бы есть ежемесячная помощь на уровне 2-3 тысячи гривен на человека, но поставьте себя на место человека, который остался без дома/квартиры и теперь вынужден снимать жилье тысяч за 8-10 с учетом коммунальных платежей. У меня тут есть информация, что одна благотворительная организация семьям ВПО покупает дома по средней цене 800 тысяч гривен (для семьи 3-4 человека). Конечно все 7 миллионов переселенцев не обеспечить, но как минимум 150 тысяч оставшихся без жилья украинцев можно было бы перевести из категории бездомных в категорию уверенных в своем будущем. Но кому ж это интересно, если там нельзя украсть…?

Ну и совсем сложно, снова про военных. Тут победные реляции звучат про дроны для войск, которых поставляют много от государства. Но есть вопрос. Эти дроны «немного» не доработаны и большинство из них не может даже вылететь с базовой территории на ЛБС. По документам эти дроныстоят условных 25 тысяч гривен, а по факту более чем в два раза дешевле и в каждый из них надо довложить тысяч 15 гривен. Если взять «свободные» деньги правительства, то можно до нормального уровня апгрейдить 2 МИЛЛИОНА дронов. И это простой путь.

А теперь совсем просто. Украинцы должны за коммунальные услуги почти 90 миллиардов гривен. «Вовина тысяча» может использоваться для оплаты коммуналки. Так может все такипогасить треть долгов, тем более, что 80 процентов из них считаются безнадежными и будут лишь расти…?

Но, судя по всему, кто то хочет из этих денег хорошую часть таки положить в карман, так что ему не выгодно глобально пиарить эту тему!