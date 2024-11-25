Спорт Тайсон Фьюри в соцсетях оставил послание Усику перед реваншем

2024-11-25 09:36

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в своей победе во втором поединке с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер в соцсетях оставил послание своему украинскому сопернику, напомнив, что никогда не уступал в реваншах.

"Мои реванши завершаются только одним результатом", - написал Фьюри в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.