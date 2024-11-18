Принуждение к миру Алексей Курпас

2024-11-18 11:59 296

«Что бы закончить войну, надо просто перестать стрелять», - кто то помнит эту глубокую мысль «потужного»? Вот уже ОДНА ТЫСЯЧА ДНЕЙ, как война могла б закончиться полным уничтожением Украины как государства, но мы как то держимся несмотря на «потужне» разворовывание бюджета.

С приходом к власти в США Трампа (читай республиканцев) несколько поменяется ситуация не с поддержкой Украины, как некоторые думают, а с отношением к войне. США имеет богатый опыт ленд-лиза и респы, как бизнесмены, готовы к дальнейшей поддержке СВОЕГО оборонного комплекса, но есть нюансы.

Первое, никто не собирается дальше финансировать Украину за счет бюджета США. Позиция респов четкая и понятная – «мы готовы дать Украине все необходимое, но только в долг и под определенные государственные гарантии». Из того, что нам необходимо для строительства сильной обороны даже в рамках будущего мирного договора с россией, минимально необходимый бюджет на ближайших три года составит порядка 45 миллиардов долларов только на военные нужды. Американцы дадут, но нам это будет стоить дорого, частично мы можем компенсировать участием наших военных в миротворческих операциях НАТО.

Второе, россия для США не противник, а скорее цель перетянуть на свою сторону от Китая. Теперь давайте будем думать вместе, станет ли Трамп настаивать на возврате оккупированных территорий Запорожской или Херсонской области (я вообще молчу про Крым) или ему важнее перекрыть нефтегазовые дешевые потоки в Китай? Пока США за последние 16 лет на всех уровнях «жует сопли» (только 4 года из них были под респами и те начали достаточно успешно давить Китай, активно отбирая у него даже Северную Корею), в мире происходят необратимые изменения, где роль США, их финансовых и экономических рычагов, начинает падать, а военное присутствие уже вообще мало кого пугает. И Республиканцы готовы это исправить, но начать они хотят с внутренней политики, что бы обезопасить себя от мигрантских бунтов.

Третье, за стол переговоров мы конечно же не сядем, нас туда просто никто не пустит. Украина, как бы это пораженчески не звучало, сядет подписывать лишь мирное соглашение. При этом все заявления «потужных» ничего о нас без нас в принципе остаются актуальными, только мы тут всего лишь статисты. Объясню почему. Из того, что мы просили для своей обороны нам дали ровно столько, что бы мы держались тысячу дней и, если надо, еще тысячу дней. Введение санкций против россии предшествовалось объявлением «будущих санкций» к чему россия успевала подготовиться и наладить параллельный импорт. По этому нас водят за нос, а наше государство по прежнему не воюет, а находится на военном положении. Хотя ресторана Львова и Ужгорода говорят о другом.

Исходя из всего выше сказанного – нас ждет перемирие, потом мир в обмен на территории (как минимум временно) и выборы в октябре 2025 года.