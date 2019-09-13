Вікно можливостей по Донбасу зачинилось Вадим Трюхан

2019-10-04 07:56 972

Послухавши відеозвернення Президента Зеленського, коментарі Президента Путіна і Міністра ЗС Лаврова, тримаючи в умі останні висловлювання Президента Трампа про "Україна - це біла прекрасна стіна", а також ще раз прослухавши і перечитавши вчорашні заяви і коментарі Пушиліна і Пасічника, остаточно переконався в тому, що вікно можливостей, яке ніби було з'явилося після Президентських виборів в Україні, наразі зачинилось.

Врегулювання кризи, спричиненої агресією Росії проти України, в частині повернення у правове поле України ОРДЛО, у короткостроковій перспективі (3-6 місяців), чекати не варто. У средньостроковій (до 1-1,5 року) якийсь прогрес гіпотетично можливий, проте виключно точковий, який стосуватиметься обмінів, а також можливо відновлення якихось зв'язків, зокрема торгово-економічних, у обмежених масштабах.

Про Крим наразі мова взагалі не йде. Для нинішньої Росії цього питання не існує.

Чому так?

Перше. Президента Трампа Україна цікавить лише в контексті власних виборів. А без нього ефективність дій американської сторони загалом буде мінімальною. І то аж до лютого-березня 2021 року до інавгурації нового Президента, хто б ним не став/залишився, і формування нової Адміністрації. Водночас, цілком вже очевидено всім і давно, що без США позитивного результату не досягнути.

Друге. Європейці, зокрема Президент Макрон і Канцлерін Меркель, ображені Президентом Зеленським і вже насправді стомлені від України. Вони сплять і бачать повернення до status quo у відносинах з Росією. Тому партнерами офіційного Києва можуть вважатися лише умовно. Не говорячи вже про фантастичний, принаймні на даний момент, статус вірних союзників.

Третє. Всередині України консолідації нації і еліт навколо Президента Зеленського не спостерігається. Незважаючи на фантастичні 73% на виборах і біля 80% рейтингу за останніми соціологічними опитуваннями. При цьому з кожним днем довіра до його спроможності бути компетентним лідером держави і сформувати компетентну команду державних менеджерів тане. Якщо він не вдасться до антикризових, в першу чергу кадрових, рішень, то динаміка падіння довіри і його рейтингу стане загрозливою для держави.

І четверте, найголовніше. Путін і Ко все це знають, аналізують і розглядають як шанс для себе добитися "малою кров'ю" того, чого їм не вдалося зробити за останні понад 5 років війною і роботою через п'яту колону. Завдання максимум - у вигляді взяття під контроль всієї України - нікуди не поділося. Тому використати на повну сприятливу для Кремля ситуацію росіяни зараз будуть намагатися зі всіх сил.

І що ж з усім цим робити?

Рецепт універсальний, - не маєш можливості перейти в наступ, зміцнюй оборону.

Україна найближчим часом не матиме можливості перейти у наступ. Ні на реальному фронті, ні на політико-дипломатичному. Як це не звучить цинічно, проте така жорстка правда.

Водночас, на перемовини у Нормандському форматі їхати в Париж треба обов'язково. і то вести самі перемовини спокійно, виважено, аргументовано і без жодних емоцій. Проте домовлятися про щось у наскільки несприятливій для України ситуації там не треба за жодних обставин.

Час насправді зараз грає на Україну. Утримує окуповані території наразі Росія. І то утримує так, що все більше людей там розчаровуються у "руському мірі".

Пріорітет для України наразі не в домовленостях на швидку руку, які потім буде неможливо виконати без шкоди національним інтересам.

Пріоритети України інші. Їх три:

 а) економіка

б) інститути держави

в) армія і флот

Саме над ними треба працювати, затягнувши паски. А все решта вже потім. Бо пішовши хибною дорогою і зайшовши в темну кімнату, з якої немає виходу, можна й державу втратити на чергові 100-200 років.

Так що набираймося терпіння, відкидаймо іллюзії, жодних завищених очікувань, і підтримуймо власного Президента. Принаймні до Нормандської зустрічі, бо це принципово важливо. Адже розбрат і шарахання з боу у бік на руку лише одному гравцю. Ім'я його всім добре відоме.

Вибачайте за лонгрід. Накипіло. Та і погана чуйка щось не дає спокою після останніх подій в Україні та навколо неї, а також істерії на російських ток-шоу, які досягли небаченого за останні років 3-4 рівня, мабуть у передчутті швидкої крові (у переносному поки що сенсі).

Еще блоги

Вадим Трюхан Вікно можливостей по Донбасу зачинилось 2019-10-04 07:56 972
Игорь Попов Життя після Штайнмаєра або чеченський сценарій на Донбасі 2019-10-03 08:03 4833
Вадим Трюхан «Формула Штанмаєра» - це капкан для Зеленського 2019-10-02 10:09 8559
Лариса Марчук Галицька весна, або як історія України стала наукою 2019-09-25 08:23 27945
Вадим Трюхан Від ЗЕлюбові до ЗЕненависті один крок. Запасаймося попкорном 2019-09-24 11:16 28377
Сергей Носенко САМАЯ ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ РЕФОРМ 2019-09-24 09:14 16497
Вадим Трюхан Про кордон, інвестиції, туризм і «путіна» 2019-09-17 22:02 45144
Янина Соколовская Речь Зеленского на YES написана блестяще. Жаль, не для тех и не о том 2019-09-13 20:41 59211
Все блоги

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Вадим Трюхан Вікно можливостей по Донбасу зачинилось 972
Игорь Попов Життя після Штайнмаєра або чеченський сценарій на Донбасі 4833
Вадим Трюхан «Формула Штанмаєра» - це капкан для Зеленського 8559
Лариса Марчук Галицька весна, або як історія України стала наукою 27945
Вадим Трюхан Від ЗЕлюбові до ЗЕненависті один крок. Запасаймося попкорном 28377
Сергей Носенко САМАЯ ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ РЕФОРМ 16497
Вадим Трюхан Про кордон, інвестиції, туризм і «путіна» 45144
Янина Соколовская Речь Зеленского на YES написана блестяще. Жаль, не для тех и не о том 59211
Все блоги

Лента

10:02 Упавший во Львове транспортник Ан-12 налетал уже более 50 лет
09:39 Стала известна причина аварийной посадки самолета под Львовом
09:11 Во Львове исчез с радаров и аварийно сел в лесополосе Ан-12 - есть жертвы и пострадавшие
08:24 Марафон в Киеве: Когда и во сколько в столице будут перекрывать дороги 4,5 и 6 октября
07:10 Минфин объяснил, почему МВФ против снижения коммунальных тарифов
22:00 Безсмертный пригрозил обнародовать новые документы с переговоров в Минске
21:00 Рада одобрила сокращение штрафов работодателям
20:30 У Зеленского хотят запретить ФОПам предоставлять услуги
20:00 На Донбассе вводится новый порядок пересечения пунктов пропуска: названа дата
19:30 У Зеленского готовят новый закон для водителей