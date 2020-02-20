Правильні рішення можна сформолювати лише одним реченням Анетта Антоненко

2020-03-03 07:44 1134

Послухала. Міністра. 3 години. Вийшла геть одурманеною. Як обкурилась... Відчуття, що була в цирку і мене мають за песика на манєжі.

Позиція "держави" мені не зацікавила в цій каденції. Питання поповнення бібліотечних фондів дитячою літературою вважаю провальною. Про передергівання теми заявила відкрито міністру. Адже нам хочуть довести, що "поповнення бібліотечних фондів не є програмою підтримки окремих видавців".

А що це тоді? Це саме це і є - ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ ДИТЯЧИМИ КНИЖКАМИ, І ЯК РЕЗУЛЬТАТ - ПІДТРИМКА ВИДАВНИЦТВ, ЯКІ ВИДАЮТЬ ДИТЯЧІ КНИЖКИ". Всі інші - за бортом. До ігр недопушені, бо мордою не вийшли. Зарозумні книжки для народа не тре. Не треба от книжок дорослим читати - хай в телек втикають і ржуть. Не розумію навіщо і для чого? Коли дитячі книжки є самим комерційним продуктом на ринку.

Я розумію , коли це промоція. Навіщо нам говорити про об'єднання і спільну позицію, коли нас роз'єднує та сама "держава". Ну звісно в правильній державі видавці дитячої літератури мали б зайняти позицію і провалити конкурс. Та не в Україні це. Не вірю, бо не буде. Взагалі повне відчуття, що наші проблеми так і лишаться нашими за цієї каденції.

Скажу непопулярну дефініцію - ну нема грошей, то так і скажіть. Навіщо ж викручуватись і робити ще гірше.

То саме з російською книжкою. Знову блєєнья - давайте так зробимо, а давайте так... давайте марки наклеємо...

Та закрийте кордон на 3 роки на все і вся. І точка. Ринок сам перелаштується і рване. А ті реверанси - тим дамо, а тим не дамо - смішні і безглузді. Адже правильні рішення - це самі прості і прозорі, які можна сформолювати одним реченням. Ніколи не буде єдності у видавців в цьому питанні , бо інтереси бізнесові різняться. От тут держава і має проявити позицію. Але це теж з варіантів космосу.

Ладна. Я пішла книжки видавати. Бо скучно це все оповідати

Джерело: ФБ