Чем Украина может похвалиться перед Байденом Янина Соколовская

2021-08-19 10:37 555

Очередные пиар-провалы слуг народа в преддверии визита Зеленского к Байдену заставляют задуматься о том, что именно позитивное можно рассказать в Штатах об украинской моновласти. Особенно в условиях, когда Байден требует прекратить коррупционные схемы и навести порядок в экономике.

Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева" - парламентского комитета по вопросам финансов, налогововой и таможенной политике.

Да, с работой Гетманцева можно не соглашаться. Да, можно спорить. Но даже его оппоненты соглашаются, что больше, чем он в финансовых реформах в стране никто не сделал за последние годы. И это, естественно, в условиях яркого олигархического сопротивления.

Возьмем те его наработки, которые на слуху потому, что вызывали конфликты:

- вступление в силу Закона Украины «О платежных услугах» № 1591-ІХ, принятого парламентом 30 июня 2021 года. Этот закон создает условия для внедрения в Украине открытого банкинга (Open banking), которая объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в платежную экосистему и откроет дорогу в Украину системе Pay Pal, столь важной для развития интернет-сервисов.

- принятие закона №466, в котором Гетманцев пролоббировал повышение ставок акцизного налога на ТВЕН (IQOS, GLO и т.д.) на 320%. Благодаря ему бюджет за полгода получил дополнительные 6,2 млдр. грн., а отраслевые рынки от этого не рухнули.

- организована и проведена реформа налоговой ответственности, теперь только при наличии вины, которую смог доказать налоговик, плательщика смогут привлечь к ответственности

- усилиями Гетманцева и его комитета увеличены лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге (для 1 группы до 1 млн. грн., доя 2 группы до 5 млн. грн., для 3 группы - до 7 млн. грн.)

- введены антиофшорные правила BEPS

- введена ускоренная амортизация и увеличена стоимость основных средств

- нерезидентыстали платить НДС со своей деятельности наравне с украинцами. А ведь еще совсем недавно, до принятия законопроекта № 4184 (его автор - все тот же Гетманцев) нерезидент, фактически будучи освобожденным от налогов, пребывал в более выгодном положении, чем резидент, который платит 20%НДС.

Когда систематизируешь эти цифры, то понимаешь, что в комитете Гетманцева как раз и ведется борьба со "схемами". Надеюсь, в киевской власти это оценят, потому что кроме этого ей и похвалиться в США особо нечем.