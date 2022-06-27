Юридична війна за гвинтокрили Олена Мельник

2022-06-27 18:21 740

Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері долучилась до правового процесу повернення українському війську повітряних суден Мi-8МТ. Знаний у ЗМІ комерсант https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/26/7305077/ отримав підозру у перешкоджанні законній діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального Кодексу України). Крім цього Господарський суд Києва відкрив провадження за кількома позовами до ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» в інтересах держави, а саме МВС України.

За офіційною інформацією, у 2002-2012 роках військова частина Національної гвардії України надала в оренду комерційному підприємству 10 вертольотів, але за умови їх обов’язкового повернення у разі введення в країні правового режиму воєнного стану. У подальшому ці вертольоти були надані в суборенду та використовувалися в зонах діяльності місій ООН. Після введення в Україні воєнного стану в лютому 2022 року, нацгвардійці звернулась до комерсантів з «УВ» із вимогою повернути гвинтокрили - для виконання завдань за призначенням.

«Однак, кінцевий бенефіціарний власник підприємства умисно не повернув вказане військове майно, продовжуючи отримувати прибутки від його використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони нашої держави», - акцентували у спецпрокуратурі Південного регіону.

Досудове розслідування під процкерівництвом спецпрокурорів здійснюють слідчі УСБУ в Кіровоградській області.

Чи має українська влада правову можливість повернути борти орендовані ПрАТ «Українські вертольоти»?

Кажуть: скільки юристів - стільки й думок. Один зі шляхів, запропонований експертами, не потребує навіть співпраці зі слідством головного фігуранта. Для початку вистачить ухвали слідчого судді, за клопотанням слідчого спецслужби (в порядку ст.171 КПК України) про арешт всього майна підозрюваного керівника та головного бенефіціара ПрАТ «УВ». Включно з акціями юридичної особи. Потім - виїмка бухгалтерської й іншої документації, а також носіїв електронної інформації, включно з базою даних ПрАТ «УВ" від 20 лютого 2014 року (дата початку воєнної агресії росії проти України) до дати судової ухвали.

Подальші кроки передбачають долучення до процесу і АРМА, і Вищого антикорупційного суду, а також зміну власника приватного акціонерного товариства. Поки не буду деталізувати увесь цей процес…

Інший шлях юридичного розв’язання проблеми - господарські судові процеси.

Як повідомила у Facebook речниця спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Яна Стекачова, за позовами керівника Кропивницької спецрокуратури в інтересах держави (а саме МВС України) господарський суд вже відкрив відповідні провадження.

В Єдиному реєстрі судових рішень не складно віднайти вищезгадані ухвали столичного госпсуду.

Зокрема, 20 червня 2022 року у справі № 912/600/22 суддя Київського госпсуду Людмила Пукшин прийняла до розгляду позовну заяву до ПрАТ "Авіакомпанія «Українські вертольоти" про зобов`язання виконати умови договору оренди повітряного судна від 03.04.2002. А саме: передати військовій частині НГУ у справному стані вертоліт Мі-8МТ за актом приймання-передавання. Крім цього стягнути з приватного акціонерного товариства на користь військової частини Національної гвардії 176, 4 тис грн пені та 181, 6 тис грн штрафу.

Схоже рішення ухвалила і суддя Київського госпсуду Віта Бондарчук 16 червня 2022 у справі № 912/602/22.

А також суддя Катерина Головіна 21 червня 2022 у справі № 912/604/22.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/104895171

Та суддя Сергій Ковтун 21 червня 2022 у справі № 912/597/22.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/104870675

Загалом, за даними судових джерел, у червневих позовах держави до «Українських вертольотів» йдеться про стягнення штрафних санкцій у сумі 1,1 млн грн - через неналежне виконання умов договорів щодо трьох вертольотів Мі-8МТ залишковою вартістю 8,2 млн грн (оціночна вартість 128,2 млн грн).

Довідково: За відомостями сайту Військовий Кур'єр, 2003 року вітчизняне Міноборони уклало угоду з маловідомою приватною компанією про оренду 16 військових гелікоптерів. Тоді за користування півтора десятками авіабортів оборонне відомство запросило символічну суму (30 тис грн (!!!) у місяць - за кожен). При цьому компанія-орендар мала зробити капітальний ремонт цих суден.

Крім гвинтокрилів МОУ, «Українські вертольоти» орендували ще 12 суден у МВС України.

Акціонерами компанії виступили дві фізичні особи. 39% акцій належить гендиректорові Володимиру Ткаченку. 61% – його дружині Олександрі Ткаченко.

2006 року “УВ” отримали статус офіційного перевізника ООН, а також Всесвітньої продовольчої програми та Міжнародного комітету Червоного хреста.

Утім, як торік наголошувало військове видання, за 20 років роботи на ринку компанія так не придбала жодного власного гвинтокрила, усі були орендовані у силовиків.

У січні цього року стало відомо, що вітчизняне Міноборони припинило договір оренди № 01/2003-06 з “Українськими вертольотами”. МОУ ПрАТ «УВ» повернуло усі гелікоптери, - повідомив днями у соцмережі радник з юридичних питань очільника оборонного відомства.

Але, як свідчить судовий реєстр, навіть після введення воєнного стану в країні «Українські вертольоти» не припинили судової війни проти оборонців держави.

Так, у червні той самий Господарський суд столиці ухвалив рішення за позовом «УА» до низки військових частин ЗСУ та МОУ. Третьою стороною у справі виступила спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. У результаті суд повністтю відмовив у задоволенні позовних вимог комерсантів.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/104787670?fbclid=IwAR3kOKtz25G3pjg6DrN1q_3SxKbu7sfQy_dF9VTZAmptSDOhkjxR1QdoXLU

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Тим часом, у червні від ПрАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти» в якості благодійної допомоги (!!!) нацгвардійці отримали три квадроцикли та 600 аптечок.

Далі буде…