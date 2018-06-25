Политика Арестованные в оккупированном Крыму украинские рыбаки объявили голодовку

2018-06-25 13:11 156

Моряки украинского судна ЯМК-0041, задержанные у берегов аннексированного Крыма, отказались от еды. 

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", – сообщил адвокат Эдем Семедляев..

По его словам, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы в администрации Крыма не реагируют.

Напомним, 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое якобы вело незаконный вылов камбалы. Утверждалось, что пятерых украинцев задержали "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

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