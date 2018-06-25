Политика Эрдоган всемогущий: Президент Турции набрал абсолютное большинство голосов на досрочных выборах

2018-06-25 11:09 242

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах по итогам обработки 97,7% бюллетеней. 

Каек сообщает Anadolu, обработано 97,7% бюллетеней, а еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов.

Таким образом, председатель ЦИК признал победу Эрдогана.

Также Гювен заявил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-процентный барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны.

В частности, удалось пробиться в парламент Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Хорошей партии.

К слову, в Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров, для попадания в парламент необходимо набрать 10% голосов избирателей. Для сравнения, проходной барьер в Верховную Раду Украины сегодня составляет 5%.

После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году.

Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии.

Эрдоган был премьер-министром в течение 11 лет, прежде чем стать президентом в 2014 году.

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