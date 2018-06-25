Политика Москва сознательно спонсирует мировой терроризм, использует пытки в "лагерях смерти" Донбасса

2018-06-25 12:40 236

На сегодняшней совместной с СБУ пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Украины сделал громкое заявление. По словам Павла Климкина, Россия сознательно спонсирует терроризм. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак рассказал о кошмарных пытках ФСБ и издевательствах кадровых военных РФ, которые пришлось пережить украинским пленникам.

По словам Климкина, Россия осознанно спонсирует терроризм на Донбассе. И так же сознательно Российская Федерация берет в заложники украинских граждан, грубо попирая права и свободы мирных граждан.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что по состоянию на сегодня, тысячи граждан Украины в Крыму и на Донбассе стали жертвами пыток и издевательств. А те, кто оказался на времнно оккупированных территориях ежедневно сталкиваются с агрессией террористов.

Также Грицак сообщил, что свидетельства 435 украинских пленников, которые прошли так называемые "лагеря смерти" на Донбассе, собраны в несколько сборников.

Там есть неопровержимые доказательства как фактов нечеловеческого отношения к украинским гражданам, так и конкретика касательно российсой агрессии.

Глава СБУ сообщил, что российские спецслужбы буквально поставили пытки на поток. Потому российская окупационная власть и не допускает международных наблюдателей в определенные места.

Кроме того, Грицак признал, что вопрос освобождения заложников сегодня блокируется российской стороной и используется в политических целях.

"С 2014 года при СБУ создан и действует Объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС. Всего в результате кропотливой работы сотрудников центра, волонтеров, военных, прокуратуры и других структур нам удалось вернуть или найти 3224 пленника", – рассказал он.

Мероприятие приурочено к Международному дню поддержки жертв пыток, который отмечается 26 июня. В нем также принимают участие освобожденные заложники и представители "Объединения родственников политзаключенных Кремля".