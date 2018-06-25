Политика Порошенко одобрил увеличение отпусков военным - время на дорогу будут вычитать

2018-06-26 10:12 183

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2442-VIII о том, что продолжительность отпуска военнослужащих рассчитывается без времени на дорогу. 

Согласно закону, время на дорогу к месту проведения отпуска военнослужащего не будут зачислять в продолжительность самого отпуска. Хотя есть и ограничения - не будет учитываться дорога в одну сторону только до двух суток.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в мае 2018 года 226 голосами народных депутатов.

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