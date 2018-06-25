Порошенко одобрил увеличение отпусков военным - время на дорогу будут вычитать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2442-VIII о том, что продолжительность отпуска военнослужащих рассчитывается без времени на дорогу.
Согласно закону, время на дорогу к месту проведения отпуска военнослужащего не будут зачислять в продолжительность самого отпуска. Хотя есть и ограничения - не будет учитываться дорога в одну сторону только до двух суток.
Документ вступит в силу на следующий день после публикации.
Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в мае 2018 года 226 голосами народных депутатов.