Спорт видео Россия с треском проиграла Уругваю на ЧМ-2018

2018-06-25 19:30 420

Сборная России без вариантов проиграла команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Поединок за первое место в квартете А завершился в пользу латиноамериканцев - 3:0.

На свой заключительный поединок группового раунда сборные Уругвая и России вышли уже обеспечив себе места в 1/8 финала ЧМ-2018. Тем не менее, борьба за первое место получилась довольно зрелищная.

Подопечные Оскара Табареса сразу захватили инициативу и уже на 10-й минуте повели в счете. Луис Суарес ударом со штрафного положил мяч в правый угол ворот Акинфеева — 1:0. А еще через 13-ть минут уругвайцы удвоили свое преимущество. После подачи углового из-за пределов штрафной пробил Диего Лаксальт и мяч, рикошетом от Черышева, юркнул в ворота российской сборной — 2:0. Автогол!

Дальше — больше! На 36-й минуте хозяева турнира остались вдесятером. Игорь Смольников получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную, и покинул поле.

Во второй половине игры уругвайцы несколько снизили темп, явно показывая, что результат их полностью устраивает. Подопечные Оскара Табареса ограничились еще одним забитым мячом, который записал на свой счет Эдинсон Кавани. 3:0 — очень уверенная победа небесно-голубых.