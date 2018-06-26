Политика Генсек Совета Европы подал официальное прошение Путину о помиловании Сенцова

2018-06-26 10:44 168

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России. 

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - сообщили в пресс-службе Совета Европы.

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Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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