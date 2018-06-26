Политика Польский суд выдвинул девять обвинений бизнесмену, бросившему украинку с инсультом на улице

2018-06-27 10:11 99

В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие и передала в суд дело против польского бизнесмена, который в начале года не оказал помощь больной украинке.

"Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет", - сообщила представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус.

По ее слоам, мужчине выдвинуты девять обвинений, восемь из которых касаются того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, которые не имели польского гражданства. "Все они были украинцами", - уточнила представитель прокуратуры.

Напомним, в начале января в Польше у украинки произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.

Эта история приобрела широкий резонанс в польских и украинских СМИ. Ею занялись польская полиция, государственная инспекция труда РП, а прокуратура инициировала уголовное дело по статье о непредоставлении помощи, которое привело к смерти или тяжелым последствиям, что противоречит праву о социальном страховании работника.

Примечательно, по состоянию на данное время в Польше находится около миллиона трудовых мигрантов из Украины. В ближайшие годы страна планирует увеличить это число до полутора миллионов.