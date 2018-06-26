Политика Нардеп Мамчур отреагировал на стрельбу своего помощника в ребенка

2018-06-26 17:00 303

 

Народный депутат от БПП Юлий Мамчур заявил, что принял решение уволить своего помощника, который сегодня по случайности ранил 14-летнего ребенка из травматического оружия в городе Вишневом Киевской области. Об этом Мамчур сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинение у детей и родителей за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом . В свою очередь, мной принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - отметил Мамчур.

Напомним, инцидент произошел на местном стадионе в Вишневом. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.

Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь.

Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.

При этом, по предварительной информации, на месте происшествия нашли как минимум две гильзы.

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