Политика Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО к Одинцову

2018-06-26 18:30 207

 

Во вторник, 26 июня, российского омбудсмена Татьяну Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве, где находится Максим Одинцов, который после аннексии Крыма перешел из украинской армии в Вооруженные силы РФ. Об этом Москалькова сообщила в ходе брифинга.

По ее словам, отказ аргументировали отсутствием специального разрешения от Министерства юстиции Украины.

"Нужно разрешение Минюста на посещение Одинцова. Такой запрос сегодня будет сделан консульством и будем ждать этого ответа", - заявила Москалькова.

Вместе с тем она подчеркнула, что согласно закону об уполномоченном Верховной Рады, заключенных может посетить любой человек в сопровождении представителя парламента. Однако Москалькову никто не сопровождал.

Также было отмечено, что российский омбудсмен обсудила со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вопрос посещения украинских моряков, задержанных в Крыму, которых обвиняют в "незаконной рыбаловле".

Помимо этого Москалькова заявила, что для посещения политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают, Людмиле Денисовой нужно получить разрешение руководителя Федеральной службы исполнения наказаний.

Стоит отметить, что российский омбудсмен будет ожидать разрешения Минюста на визит с Одинцовым в Москве.

Еще по теме

В Украину прибудет российский омбудсмен Москалькова

2018-06-25 20:30 522

Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой

2018-06-22 11:44 1364

В ООН заявили, что число пыток в украинских СИЗО резко снизилось

2018-06-18 15:14 1305

Омбудсмена Денисову без пояснения причин не пустили в колонию к Олегу Сенцову

2018-06-15 13:14 1492

Еще новости в разделе "Политика"

В РФ украинца обвинили шпионаже и контрабанде деталей военных самолетов

2018-06-26 20:30 132

Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной

2018-06-26 19:00 249

Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО к Одинцову

2018-06-26 18:30 207

Стрельба в Вишневом: появились подробности

2018-06-26 18:00 252
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В РФ украинца обвинили шпионаже и контрабанде деталей военных самолетов 2018-06-26 20:30 132
Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной 2018-06-26 19:00 249
Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО к Одинцову 2018-06-26 18:30 207
Стрельба в Вишневом: появились подробности 2018-06-26 18:00 252

Лента

21:00 Погром ромов: арестованы все подозреваемые
20:30 В РФ украинца обвинили шпионаже и контрабанде деталей военных самолетов
20:00 Перед праздниками в Украину вернется жара с тропическими грозами
19:50 Одесситы требуют от Порошенко отставки главы Одесской ОГА Степанова
19:30 Динамо подпишет аргентинского форварда
19:00 Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной
18:30 Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО к Одинцову
18:00 Стрельба в Вишневом: появились подробности
17:30 УЕФА разрешил пить алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы
17:00 Нардеп Мамчур отреагировал на стрельбу своего помощника в ребенка