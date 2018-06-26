Спорт УЕФА разрешил пить алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

2018-06-26 17:30 186

 

УЕФА отказался от действовавшего закона о запрете продажи и употребления алкоголя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом информирует Onefootball.com.

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов нового розыгрыша Лиги чемпионов. На данной стадии стартует 31 клуб. 32-м участником станет победитель предварительного раунда, который определится 29 июня.

Болельщики смогут покупать алкоголь на стадионах, на которых будут проводиться еврокубковые матчи, уже с сезона-2018/19.

Как отмечает источник, недовольными новыми правилами могут остаться болельщики, живущие в Англии. Законы в стране не позволяют болельщикам употреблять алкоголь на трибунах. Они вынуждены выпивать свои напитки в подтрибунном помещении.

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.

Также УЕФА после финала Лиги чемпионов в Киеве изменил оформление турнира. Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей.

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