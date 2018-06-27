Спорт фото Марадону срочно увезли в больницу после напряженного матча Аргентина-Нигерия

2018-06-27 09:10 186

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу после матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Mundodeportivo.com, Марадоне стало плохо после финального свистка игры, прошедшей вчера поздно вечером. Самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

По ходу матча знаменитый аргентинец испытывал гамму разнообразных эмоций, вызванных происходящими на поле событиями. 

Эти эмоции – от отчаяния до бурной радости, включая демонстрацию неприличных жестов – были запечатлены на фото в СМИ и попали в объективы телекамер по ходу трансляции игры.

Его команда провела яркий, зрелищный и крайне напряженный матч. Неуступчивые нигерийцы во втором тайме резко прибавили и были несколько раз близки ко взятию ворот. Однако, в том числе и благодаря судье, не назначившему пенальти за игру рукой Маскерано, команда Марадоны выстояла и в завершение поединка забила второй гол. После финального свистка счет на табло был 2:1. Аргентинцы гарантировали себе выход из группы и встречу со сборной Франции.

 

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