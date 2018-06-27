Политика Денисовой запретили посетить осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко

2018-06-27 11:44 225

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека в Украине Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Романом Сущенко. 

"Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

По ее словам, она предоставила все необходимые документы еще 14 июня, а 15 июня получила разрешение Московского городского суда на посещение политзаключенного.

18 июня омбудсмен предоставила эти документы в Лефортово, где содержится украинец. Но ей было отказано во встрече без объяснения причин.

"20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали", - пишет Денисова.

Вчера Денисова встретилась с председателем суда, который должен был принять решение. Он отметил, что данный вопрос очень сложный, и принял решение - отказать во встрече.

При этом омбудсмен напоминает, что, согласно договоренностям президентов Порошенко и Путина от 9 июня, подтвержденным 21 июня, ей предоставлены гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории РФ и в Крыму.

"Уже две недели я ожидаю реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного удерживаемого украинца, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - пишет она.

Напомним, Мосгорсуд в России 4 июня приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по фейковому делу о шпионаже. Процесс по делу проходил в закрытом режиме, были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

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