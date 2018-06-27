Политика В Минске сегодня пытаются на лето установить полный режим тишины на Донбассе

2018-06-27 13:14 189

Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня, в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.

"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", – сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук на своей странице в Facebook.

По его данным, на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".

Эксперты уверены, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. Однако, тут стоит вспомнить позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и шесть недель удерживать режим тишины, в течение которых не погиб и не был ранен ни один украинский солдат. Но сейчас ситуация гораздо сложнее. В Контактной группе говорят, что появилось много новых факторов.

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