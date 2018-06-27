Спорт Красная нитка помогла Лионелю Месси забить первый гол на ЧМ-2018

2018-06-27 21:00 171

 

Форвард сборной Аргентины использовал амулет от неудач в матче с Нигерией

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в решающем матче группового этапа чемпионата мира против Нигерии использовал амулет от неудач, который ранее передал ему репортер. 31-летний форвард, накануне забивший свой первый гол на турнире, перевязал левую ногу красной ниткой.

После не очень удачного первого матча Аргентины на ЧМ-2018 против Исландии (1:1) южноамериканский репортер Рама Панторото вручил Месси амулет, который попросила передать форварду мама журналиста. По окончании победного матча с Нигерией Панторото поинтересовался у футболиста судьбой талисмана, и тот продемонстрировал его на собственной ноге.

"Моя любимая мама послала Месси красную ленточку от неудач – маэстро повязал ее на свою левую лодыжку", – написал в Twitter шокированный Панторото.

После тяжелейшего старта на групповом этапе команда Лионеля Месси все же сумела выправить турнирную ситуацию и вскочить на подножку уходящего поезда. Благодаря единственной победе над Нигерией "небесно-голубые" вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где 30 июня в Казани сыграют с Францией.

Лео Месси забил в первом тайме этого матча и прервал свою безголевую серию на Кубке мира, которая длилась 662 минуты. Он стал автором сотого гола на российском мундиале.

Ранее мы писали, что Месси включен в список худших игроков ЧМ-2018.

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